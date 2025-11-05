Advertisement
ଦେଶର ୨୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କୁ ପେନ୍‍ସନ୍‍ ପ୍ରଦାନରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଆଙ୍ଗୁଠି ଛାପ ଅପେକ୍ଷା ଏହା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କାର୍ମିକ, ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପେନସନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ 

Nov 05, 2025, 07:43 PM IST
  • ଦେଶର ୧୦୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପ୍ରାୟ ୨୨୦୦ ପେନସନଭୋଗୀ ସେମାନଙ୍କର  ପେନସନ ଭାବରେ ନେଉଛନ୍ତି। ମୁହଁ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ୨୫ ଲକ୍ଷ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ୯୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର।

ମୁହଁ ଦେଖାଇ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି ୨୫ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦେଶର ୨୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କୁ ପେନ୍‍ସନ୍‍ ପ୍ରଦାନରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଆଙ୍ଗୁଠି ଛାପ ଅପେକ୍ଷା ଏହା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କାର୍ମିକ, ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପେନସନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ  କହିଛନ୍ତି।    ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଚତୁର୍ଥ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଡିଜିଟାଲ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସୁଯୋଗ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୭୫ ବର୍ଷ ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ନ ହୋଇପାରେ। ଡକ୍ଟର ସିଂହ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୦୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପ୍ରାୟ ୨୨୦୦ ପେନସନଭୋଗୀ ସେମାନଙ୍କର  ପେନସନ ଭାବରେ ନେଉଛନ୍ତି। ମୁହଁ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ୨୫ ଲକ୍ଷ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ୯୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଜିଟାଲ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମୁହଁ ପ୍ରମାଣୀକରଣର ବ୍ୟବହାର କେବଳ ପେନସନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସହଜ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଏବଂ ମାଳଦ୍ୱୀପ ସମେତ ବିଦେଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଗ୍ରହ ଆଣିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ସିପିଗ୍ରାମ୍ସ ଭଳି ଭାରତର ନାଗରିକ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ  ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

