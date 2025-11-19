Rahul Gandhi: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବିଚାରପତି, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ସମେତ ୨୭୨ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଲେଖିଲେ ଖୋଲା ଚିଠି; କଣ ଲେଖାଅଛି?

Advertisement
Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 19, 2025, 03:51 PM IST

Open letter to Rahul Gandhi: ଦେଶର ୨୭୨ ପୂର୍ବତନ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ବିଚାରପତି, କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଓ ସେନା ଅଧିକାରୀ ମାନେ ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ଏକ ଖୋଲା ଚିଠି ଲେଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସମେତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।

ECI ଉପରେ 'ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ' ଅଭିଯୋଗ
'ଜାତୀୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରାଧିକରଣ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ' (Assault on National Constitutional Authorities) ଶୀର୍ଷକ ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେତେକ ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା 'ବିଷାକ୍ତ ବାକ୍ୟ' ଏବଂ 'ପ୍ରମାଣ ବିନା ଅଭିଯୋଗ' ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାଁନ୍ତି। ଦସ୍ତଖତକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେନା, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଏବଂ ସଂସଦ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 'ଭୋଟ୍ ଚୋରି' ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ
ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବାରମ୍ବାର ଭୋଟ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀକ ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦାଖଲ କରିନାହାଁନ୍ତି। ତାଙ୍କର '୧୦୦% ପ୍ରମାଣ', 'ଏଟମ ବମ୍' ଏବଂ 'ଦେଶଦ୍ରୋହ' ଭଳି ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ 'ଭିତ୍ତିହୀନ' ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।

କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ ଏନଜିଓ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ
ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ, ବିରୋଧୀ ତଥା ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଏନଜିଓମାନେ ବାରମ୍ୱାର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ 'ବିଜେପିର ବି-ଟିମ୍' ବୋଲି କହି ଅପମାନିତ କରିଥିବାବେଳେ ECI କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏହାର ପଦ୍ଧତି, ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରୁଛି। ଅଦାଲତର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁସନ୍ଧାନ, ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଅପସାରିତ ବେଆଇନ ନାମ ଏପରି ଅଭିଯୋଗକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ବୋଲି ଚିଠିରେ ଲେଖାଯାଇଛି।

ଏହି ଚିଠିରେ ଯେଉଁମାନେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାକୁ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ହତାଶ ହୋଇ କ୍ରୋଧିତ ହେବା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଯେତେବେଳେ ନେତାମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଥିଏଟରଗୁଡିକ ବିଶ୍ଳେଷଣର ସ୍ଥାନ ନେଇଥାଏ। ଜନସେବା ବଦଳରେ ସବୁଆଡେ ନାଟକ ପାଲଟିଯାଏ। ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଜି ବି ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର୍ ଟିଏନ୍ ଶେସନ ଏବଂ ଏନ ଗୋପାଳସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛୁ, ଯିଏ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇଁ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନକରି ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ କଠୋର ନିର୍ବାଚନ କରିଥିଲେ।

ECI ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ନେତାମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସୀମା
ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯଏ ସେମାନେ ତଥ୍ୟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ 'ପୀଡିତ ହେବା ପରି ରାଜନୀତି' ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରମାଣ ବିନା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ନୀତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନମ୍ରତାର ସହ ସ୍ୱିକାର କରିବା ଉଚିତ୍।

