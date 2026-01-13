Pathotshav: ବରମୁଣ୍ଡା-ଜାଗମରା ରାସ୍ତାରେ ପଥୋତ୍ସବ: ନାଚ, ଗୀତ, ୩୬୦ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା

Advertisement
ଆସନ୍ତା ୧୮ ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ପୁଣି ଦୁଲୁକିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର । ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ଧୁମ୍ ମଚାଇବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ । ବରମୁଣ୍ଡା-ଜାଗମରା ନୂଆ ରାସ୍ତାରେ ହେବ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥ ଉତ୍ସବ । ଏଥିପାଇଁ ବିଏମ୍ ସି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଆଜି ମାନନୀୟା ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ସାଂସ୍କୃ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ୧୮ ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ପୁଣି ଦୁଲୁକିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର । ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ଧୁମ୍ ମଚାଇବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ । ବରମୁଣ୍ଡା-ଜାଗମରା ନୂଆ ରାସ୍ତାରେ ହେବ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥ ଉତ୍ସବ । ଏଥିପାଇଁ ବିଏମ୍ ସି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଆଜି ମାନନୀୟା ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଣସିଂହ, ସଦସ୍ୟ ମିହିର କୁମାର ରାଉତ, ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର  ରତ୍ନାକର ସାହୁ, କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସହ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଚଳିତ ଶୀତ ଋତୁରେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ପଥ ଉତ୍ସବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ବରମୁଣ୍ଡା-ଜାଗମରା ନୂଆ ରାସ୍ତାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପଥ ଉତ୍ସବରେ ଆଉ କେତେକ ନୂଆ ଖେଳ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥର ଅଧିକ ଖେଳକୁଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମନ ମୋହିବେ ପ୍ଲେ ବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ଦୀପ୍ତିରେଖା ପାଢୀ ଓ ଜୟଶ୍ରୀ ଧଳ ।

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଥିବା ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଭୁବେନେଶ୍ୱର ଗଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମଞ୍ଚ ହେଉଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଡିଜେର ତାଳେ ତାଳେ ମତୁଆଲ୍ଲା ହେବେ ଦେଖଣାହାରୀ । ପାରମ୍ପାରିକ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ଓ ଖେଳକୁଦ ସହ ମାଲଖମ୍ବ, ଯୋଗ, କିଡ୍ସ କିଙ୍ଗଡମ୍, ପଜଲ ଗେମ୍, ଲୁଡୁ, ବାଘ ନାଚ ଓ ୩୬୦ ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରାର ମଜ୍ଜା ନେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ । ସାଇକେଲିଂ, ସ୍କେଟିଂ ସହ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟରେ ଗରମ ଗରମ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟର ମଜ୍ଜା ନେବେ ଦେଖଣାହାରୀ ।

ପ୍ରଥମ ମଂଚରେ ପ୍ଲେ ବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ଦୀପ୍ତୀରେଖା ପାଢୀ, ଜୟଶ୍ରୀ ଧଳ, ଓ ନାରାୟଣ ଦତ୍ତଙ୍କ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମିବେ ଦର୍ଶକ । ମାଘମାସର ହାଡଭଙ୍ଗା ଜାଡର ଭରପୁର ମଜ୍ଜା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଛି ।  

