Add Zee Business As A Preferred Source
App

Raja Festival 2026: ଆଜି ପହିଲି ରଜ, ପିଠାପଣାରେ କମ୍ପୁଛି ଗାଁଠୁ ସହର

Raja Festival 2026:‘ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ...ବରଷକୁ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ...ଆସିଛି ରଜଲୋ ଘେନି ନୂଆ ସଜବାଜ’। ଆସିଛି ରଜ...ଆଜି ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ। ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ । ଗାଁ ଠୁ ସହର ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ବେଶ୍ ଧୁମଧାମର ସହକାରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 14, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:35 AM IST
Raja Festival 2026: ଆଜି ପହିଲି ରଜ, ପିଠାପଣାରେ କମ୍ପୁଛି ଗାଁଠୁ ସହର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Raja Festival 2026: ଆଜି ପହିଲି ରଜ, ପିଠାପଣାରେ କମ୍ପୁଛି ଗାଁଠୁ ସହର
Raja Festival 20262 min ago
2
IND vs AFGJun 13
3
top 10 news todayJun 13
4
world class railway stationJun 13
5
FIFA World Cup 2026Jun 13