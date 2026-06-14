Raja Festival 2026: ଆଜି ପହିଲି ରଜ, ପିଠାପଣାରେ କମ୍ପୁଛି ଗାଁଠୁ ସହର

Raja Festival 2026:‘ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ...ବରଷକୁ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ...ଆସିଛି ରଜଲୋ ଘେନି ନୂଆ ସଜବାଜ’। ଆସିଛି ରଜ...ଆଜି ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ। ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ । ଗାଁ ଠୁ ସହର ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ବେଶ୍ ଧୁମଧାମର ସହକାରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହା ଜ୍ୟୋଷ୍ଠ ମାସ ଶେଷ ଓ ଆଶାଢର ପହିଲି ସ୍ପର୍ଶରେ ରଜ ଆସେ। କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହେ। ଏ-ହି ପର୍ବରେ ବିଶେଷ କରି କୁମାରୀ ଝିଅମାନେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଓ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ଅଳତା,କୁଙ୍କମ ଲଗାଇ ସଜବାଜ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଘରେ ଜମେ ପିଠାପଣାର ଆସର। ମିଠା ପାନ ଖାଇ ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି କୁଆଁରି ଝିଅ ଓ ବୋହୂ।
ରଜ ତିନି ଦିନ ଘରେ କୈଣସି ପ୍ରକାର କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଝିଅ ଓ ବୋହୂମାନେ। ଖାଲିପାଦରେ ନ ଚାଲି କଦଳି ପାଟୁକାରେ ଚାଲି ଥାଆନ୍ତି। ପୋଡ଼ପୋଠା ବିନା ରଜ ଅଧୁରା। ଘରେ ଘରେ କାଲି ଠାରୁ ପୋଡପିଠା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିବ। ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରିୟ। ରଜରେ ପାରମ୍ପରିକ ପିଠା ଖାଇ ଦୋଳିରେ ଝୁଲନ୍ତି କୁମାରୀ । ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ମିଠା ପାନ ଖାଇ ଦୋଳିରେ ଝୁଲନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ରଜରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ମଜା କରନ୍ତି ବୟସ୍କ। ବୟସ୍କ ମାନେ ତାସ୍ ଖେଳ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯୁବକମାନେ କବାଡି ମଧ୍ୟ ଖେଳନ୍ତି। କେତେକ ଗାଁରେ କବାଡ଼ିର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ଭୂମି ଦହନ ପରେ ବସୁମତି ସ୍ନାନ କରାଯିବ । ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ, ଏହି ସମୟରେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଋତୁମତୀ ହୁଅନ୍ତି । ତେଣୁ ଚାଷ କାମ ଓ ମାଟି ଖୋଳିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ରଜ ପର୍ବ କେବଳ ଏକ ପାରମ୍ପାରିକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ। ବରଂ ଏହା ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତି ,ଐତିହ୍ୟ ଓ ସାମାଜିକ ସମ୍ପ୍ରତ୍ତିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ନିଦର୍ଶନ କହିଲେ ଅତୃକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ।