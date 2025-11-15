Government Schemes: ଆପଣ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ପୂରଣ କରି ପାରିବେ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା, କେବଳ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହି ୩ ସ୍କିମ୍!

Government Schemes: ଆପଣ ଯଦି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ୩ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବ।
Government Schemes: ଆଜିକାଲି ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ପିତାମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜନ୍ମର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଅନକେ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଏକ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା କରି ନେବା ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଏପରି ସ୍ମାର୍ଟ ନିବେଶ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।
ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା
ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା (SSY) ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାରୀ ସହାୟକ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା। ବେଟି ବଚାଓ, ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ଟିକସ ଲାଭ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନା ୮.୨% ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଲାଭଦାୟକ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଗୋଟିଏ। ଆପଣ ମାତ୍ର ୨୫୦ ଟଙ୍କା ସହିତ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ୨୧ ବର୍ଷ ପରେ ମାଚ୍ୟୁର ହୁଏ। ଏହା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ବିବାହ ଭଳି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବିଶେଷ କରିଥାଏ।
ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା
ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ଅର୍ଥାତ୍ FD ଏକ କମ୍ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଖୋଲିପାରିବେ। FDଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ତୁଳନାରେ ନିଶ୍ଚିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅଧିକ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ। କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର FD ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯାହାର ସୁଧ ହାର ପ୍ରାୟତଃ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ଏକକ ରାଶି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯାହା ସମୟ ସହିତ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ।
NPS ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଯୋଜନା
NPS ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ। ଏହି ଯୋଜନା ପିତାମାତା କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ପେନସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏକ ମାନକ NPS ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୁଏ।
ସର୍ବନିମ୍ନ ବାର୍ଷିକ ନିବେଶ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା କୌଣସି ଉପର ସୀମା ବିନା। ସୁଧ ହାର ୯.୫% ଏବଂ ୧୦% ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏହି ଟଙ୍କା ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ନିବେଶ କରାଯାଏ। ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କମ୍ ବୟସରୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଅବସର ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।