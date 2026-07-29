Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Flood Situation:ରାଜ୍ୟରେ ଜଳପ୍ରଳୟ;ଗଲାଣି ୩ ଜୀବନ,ହାଇଆଲର୍ଟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା!

Flood Situation:ରାଜ୍ୟରେ ଜଳପ୍ରଳୟ;ଗଲାଣି ୩ ଜୀବନ,ହାଇଆଲର୍ଟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା!

Flood Situation: ରାଜ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ତେବେ,ଏହାରି ଭିତରେ ଏହାରି ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। କେନ୍ଦୁଝରରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବନ୍ୟାରେ ଭାସି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ କାନ୍ଥ ପଡି ଜୀବନ ଯାଇଛି ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 29, 2026, 07:47 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:47 PM IST
Flood Situation:ରାଜ୍ୟରେ ଜଳପ୍ରଳୟ;ଗଲାଣି ୩ ଜୀବନ,ହାଇଆଲର୍ଟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା!
Image Credit: ରାଜ୍ୟରେ ଜଳପ୍ରଳୟ!

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Flood Situation:ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ; ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ରାଜ୍ୟ ସରକ
FLOOD SITUATION53 min ago
2
Monsoon session1 hr ago
3
ICC Ranking2 hrs ago
4
Hotel Management Course2 hrs ago
5
mahaprabhu jagannath9:51 AM IST