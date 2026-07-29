/Flood Situation:ରାଜ୍ୟରେ ଜଳପ୍ରଳୟ;ଗଲାଣି ୩ ଜୀବନ,ହାଇଆଲର୍ଟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା!

Flood Situation: ରାଜ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ତେବେ,ଏହାରି ଭିତରେ ଏହାରି ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। କେନ୍ଦୁଝରରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବନ୍ୟାରେ ଭାସି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ କାନ୍ଥ ପଡି ଜୀବନ ଯାଇଛି । ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝରରେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ବେଳେ ଜଣେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ବାବଦରେ ଅବଗତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକୁ ହାଇଆଲର୍ଟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣଧୀନ ରହିଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟର ୬ ଜିଲ୍ଲାରେ ୪୪ ବ୍ଲକ ରେ ୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୨୬ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ରହିଛି। ୩୦ ହଜାର ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଛୁଟି ବାତିଲ ହୋଇଛି । ସେପଟେ,ହୀରାକୁଦରେ ୨ ଗେଟ ଖୋଲଛି । ଆଜି ମହାନଦୀ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ, ଏହି ବନ୍ୟାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା।