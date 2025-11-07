Advertisement
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେବକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା: ୩ ସେବାୟତଙ୍କୁ ୨ମାସ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ତଥା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଚ୍ଛବିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି ୩ ସେବାୟତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ତଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ସୁଆର ବଡ଼ୁ ସେବକ ହୋିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହାସୁଆର ରହିଛନ୍ତି।  ଯଦି ନିଲମ୍ବନ ଅବଧି ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୃଙ୍

|Last Updated: Nov 07, 2025, 08:45 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ତଥା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଚ୍ଛବିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି ୩ ସେବାୟତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ତଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ସୁଆର ବଡ଼ୁ ସେବକ ହୋିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହାସୁଆର ରହିଛନ୍ତି।  ଯଦି ନିଲମ୍ବନ ଅବଧି ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ନମିଳେ ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି ନିଲମ୍ବନ ସମୟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯିୀବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। 

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନିଲମ୍ବନ  ହୋିଥିବା ସେବକମାନେ ହେଲେ, ସୁଆର ବଡୁ ସେବକ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ ରାଜାରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ମହାସୁଆର ସେବକ ବେନା ମହାସୁଆର। 

ଗତମାସରେ  ଭିତରକାଠ ନିକଟରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିବା ନେଇ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ଓ ରାଜାରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ଏହି ଦୁଇ ସେବକ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ହାତାହାତି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବାର ତଦନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ପରେ ମାମଲାର ବିଚାର କରି ଏ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ସେବାରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି।  ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଇନ ୧୯୫୫ ର ୨୧ (କ) ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ  ଏମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି।

ଠିକ୍ ସେଇଭଳି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ଡାଲ୍ଡ଼ା ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରରୋଚନା ଦେଇଥିବାରୁ ମହାସୁଆର ସେବକ ବେନା ମହାସୁଆରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ ରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି।   ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ତିନି ଜଣ ସେବକଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚେତେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏହି ନିଲମ୍ବନ ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସେବାୟତ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ବାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଲମ୍ବନ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ସହ, ଆହୁରି ଅଧିକ କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
    ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି କାନ୍ତି ବା ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧକ ସାଜିଲେ, ସଂପୃକ୍ତ ସେବାୟତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଛଡାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଗରିମା ରକ୍ଷା ପାଇଁ  ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛନ୍ତି।ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି।

 

