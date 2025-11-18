ସାଲିଆ ସାହିରେ ଅବରୋଧ ଉଚ୍ଛେଦ, ଧାରଣା- ରାଜନୀତି ଏବଂ ପୁଳାପୁଳା ଆଧାର କାର୍ଡ

Trending Photos
ସାଲିଆ ସାହିରେ ଅବରୋଧ ଉଚ୍ଛେଦ, ଧାରଣା- ରାଜନୀତି ଏବଂ ପୁଳାପୁଳା ଆଧାର କାର୍ଡ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବସ୍ତି ଭାବେ ପରିଚିତ ସାଲିଆ ସାହି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଦ୍ୱତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ଧାରଣା ଓ ରାଜନୀତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତଥାପି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ପୁଲିସ ସହାୟତାରେ ଆଜି ୩୦ଟି ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଘରୁ ପୁଳାପୁଳା ଆଧାର କାର୍ଡ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଛି।
ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅନୁସାରେ ଆଜି ସକାଳେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପୁଲିସ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସାଲିଆ ସାହିରେ ବେଆଇନ ଅବରୋଧ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନନ୍ଦନକାନନ-ଜୟଦେବ ବିହାର ରାସ୍ତାର ସମାନ୍ତରାଳ ରାସ୍ତା ନିର୍ବାଣ ଲାଗି ଏହି ଜମିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଏଣୁ ଏହି ବସ୍ତିର ୯୩୦ ମିଟର ଉଚ୍ଛେଦ ଲାଗି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ୨୦୦ ମିଟର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅବରୋଧ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଘରକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିକଳ୍ପ ଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ବି,ମ୍ସି ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ଅଜୟ ମହାନ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର ସମୟରେ ଏଠାରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଥିବା ଘରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବାସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଲାଗି ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ସାତ ଦିନ ଲାଗି ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତଥାପି କିଛି ଲୋକ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ୩୦ଟି ଘର ମାଟିରେ ମିଶାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟଘରୁ ପୁଳାପୁଳା ଆଧାର କାର୍ଡ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଆବାସ ଯୋଗାଇବା ଲାଗି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ପୁଲିସ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି।
ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗହଳି ନିୟନ୍ତ୍ରର ପାଇଁ ଏକାମ୍ର କାନନଠାରୁ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଯାଏ ଏକ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହାର ଲମ୍ବା ପ୍ରାୟ ୧୩ କିଲୋମିଟର। ଏହି ୧୩ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ୯୩୦ ମିଟର ସାଲିଆ ସାହି ଦେଇ ଯାଇଛି। ନଭେମ୍ବର ୨୪ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଅବରୋଧକୁ ଉଠାଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ବିଏମ୍ସି।