ବଢ଼ିଲା ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଳେବର: ଗୋରୁଆଳ ଯାଏ ବଢ଼ିଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳ, ସାମିଲ ହେଲେ ୩୪ ଗାଁ

ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କଳେବର ବଦଳିଛି।  ଏହାଦ୍ୱାରା ମହାନଗର ନଗମ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିଛି। ଜୁଲାଇ ୩ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀକୁ ମହାନଗର ନିଗମରେ ପରିଣତ କରାଯିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ସାକାର କରାଯିବା ପାଇଁ ଆଜି ସରକାରୀ ଗେଜେଟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁରୀ ସଦରବ୍ଲକର ୩୩ଟି ଗାଁକୁ ମହାନଗରରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Dec 31, 2025, 08:53 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର:

: ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କଳେବର ବଦଳିଛି।  ଏହାଦ୍ୱାରା ମହାନଗର ନଗମ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିଛି। ଜୁଲାଇ ୩ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀକୁ ମହାନଗର ନିଗମରେ ପରିଣତ କରାଯିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ସାକାର କରାଯିବା ପାଇଁ ଆଜି ସରକାରୀ ଗେଜେଟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ୩୦ ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁରୀ ପୌର ପରିଷଦର ଜନସଂଖ୍ୟା, ଜନସଂଖ୍ୟାର ସାନ୍ଦ୍ରତା, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନିମନ୍ତେ ସଂଗ୍ୟହୀତ ରାଜସ୍ୱ, ଅଣକୃଷି ନିୟୋଜନ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିକ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହି ବୃହତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି।

 

 ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁରୀ ସଦରବ୍ଲକର ୩୩ଟି ଗାଁକୁ ମହାନଗରରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ଗୋରୁଆଳ ବି ମହାନଗର ନିଗମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି।  ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଉତ୍ତରରେ ମାାଳତିପାଟପୁର ବସ୍‍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାଏ ବ୍ୟାପିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରେ ବେଲଦଳ, ଉରା, ଦହିତକଣ୍ଡା, ପଶ୍ଚିମରେ ଗୋରୁଆଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯାଏ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି।

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଆବଶ୍ୟକ ତର୍ଜମା ପରେ ୩୪ଟି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁକୁ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ସଦର ବ୍ଳକର ୮ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିଲେ। ଏଣୁ ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଉ ଏହି ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଚାୟତ ଲାଗି ଭୋଯ ଦେବେ ନାହିଁ। ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଗାଁ ଗୁଡ଼ତକ ଭିତରେ ରହିଛି ବାଲିଗୁଆଳିର ବାଲୁଖଣ୍ଡ, ସମଙ୍ଗରା, ବେଳଦଳର ମୋହିନୀପୁର, ଅଳତୁଙ୍ଗ, ଅଳଙ୍ଗ, ଗୋପୀନାଥପୁରର ଅଠରନଳା, ରାଉତରାପୁର, କାଶିହରିପୁର, ସିରିକେ ପାଟଣା, ଭାରତୀପୁର, କଦଳୀବାରିପାଟଣା, ଆଳିକିଆ, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତି, ଓ ବସ୍ତୁ। ବୀର ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ହରାକୃଷ୍ଣପୁର, ରାହାଙ୍ଗିରିଆ, ଜଗନ୍ନାତପୁରବଲ୍ଲଭ, ବାଟଗାଁ, ଉତ୍ତରସରପଡ଼ା, ରେଣ୍ଡୁଆ ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବଲ୍ଲଭ। ସମଙ୍ଗପଞ୍ଚାୟତର ସମଙ୍ଗ, କଡ଼ପଦା, ରେବତିରମଣ, ଶଙ୍କରପୁର, ସୁନାମୁହିଁ, କାଶିଜଗନ୍ନାଥପୁରକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ସେହିପରି ଶାସନ ଦାମୋଦରପବୁରର ୪ଟି ଗାଁକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉତ୍ତରକୋଣ, ସେରେଇକଣ, ଗଧିଆପାଟଣା, ଏବଂ ନରସିଂହବଲଲ୍ଲଭ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ଗୋରୁଆଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସିପସରୁବାଲି ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।

