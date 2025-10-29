Advertisement
Flight Cancel: ବାତ୍ୟା'ମନ୍ଥା' ପାଇଁ ବାତିଲ୍ ହେଲା ୩୫ ଟି ଫ୍ଲାଇଟ୍

Flight Cancel: ଦୂର ହେଲା ବାତ୍ୟା ଭୟ। କାହଁକିନା ଲ୍ୟାଣ୍ତଫଲ୍ ପରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି 'ମନ୍ଥା'। ଏ-ହା ଏବେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଏହି ବାତ୍ୟା। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Oct 29, 2025, 02:35 PM IST

Flight Cancel: ଦୂର ହେଲା ବାତ୍ୟା ଭୟ। କାହଁକିନା ଲ୍ୟାଣ୍ତଫଲ୍ ପରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି 'ମନ୍ଥା'। ଏ-ହା ଏବେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।  ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଏହି ବାତ୍ୟା। ଏନେଇ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଜାରି ରହିଛି।  ଏ-ନେଇ ତାମିଲନାଡୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, କେରଳ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ବାତ୍ୟାର ତାଣ୍ତବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ୩୫ ରୁ ଅଧିକ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ର ଉଡାଣକୁ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି। 

ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଶମଶାବାଦ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ବିଜୟୱାଡା, ବିଶାଖାପାଟନମ୍ ଏବଂ ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ରୁ ୩୫ ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ୩୦ ଟି ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ, ଦୁଇଟି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରଶାସନ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିମାନ କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକ ସେବାରେ ବିମାନ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।ସେପଟେ, ଭାରତୀୟ ରେଳସେବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସତର୍କତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ରେଳବାଇକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ରେଳବାଇର ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଡିଭିଜନାଲ ସ୍ତରରେ 'ୱାର ରୁମ୍' ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ବିଜୟୱାଡା, ବିଶାଖାପାଟନମ୍ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଟୁର ଡିଭିଜନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ, ରେଳବାଇ ନିରନ୍ତର ଟ୍ରେନ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ନଯିବା, ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି। ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ NDRF ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।

Narmada Behera

