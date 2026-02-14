Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3109374
Zee OdishaOdisha TrendingValentines Day 2026:ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ୪ଟି ଆର୍ଥିକ ଉପହାର...ବଢିବ ପ୍ରେମ ସହ ସମ୍ମାନ

Valentine's Day 2026:ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ୪ଟି ଆର୍ଥିକ ଉପହାର...ବଢିବ ପ୍ରେମ ସହ ସମ୍ମାନ

Valentines Day 2026 Gifts:  ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ'ରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ଫୁଲ କିମ୍ବା ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବା ଏକ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ​​ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କୁ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Feb 14, 2026, 02:03 PM IST

Trending Photos

Valentine's Day 2026:ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ୪ଟି ଆର୍ଥିକ ଉପହାର...ବଢିବ ପ୍ରେମ ସହ ସମ୍ମାନ

Valentines Day 2026 Gifts:  ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ'ରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ଫୁଲ କିମ୍ବା ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବା ଏକ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ​​ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କୁ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଉପହାର ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଉପହାରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହି ଅବସରରେ, ଆସନ୍ତୁ ଚାରୋଟି ମହାନ ଆର୍ଥିକ ଉପହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା...

ବୀମା-:
ଆପଣ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ'ରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ବୀମା ଉପହାର ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା, ଜୀବନ ବୀମା, କିମ୍ବା ଏକ ଟର୍ମ ପ୍ଲାନ୍ ବାଛିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ, ଚିକିତ୍ସା ଜରୁରୀକାଳୀନ କିମ୍ବା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

ଏସଆଇପି(SIP)-:
ଯଦି ଆପଣ ଏକାଠି ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ'ରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ SIP (ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ପ୍ଲାନ୍) ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏକ ଉତ୍ତମ ଉପାୟ ହୋଇପାରେ। SIP ରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ନିବେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ସମୟ ସହିତ କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ ଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ହୁଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଏକ ଘର ମାଲିକ ହେବା, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବା କିମ୍ବା ଏକ ଆରାମଦାୟକ ଅବସର ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବା ହେଉ, SIP ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ।

Add Zee News as a Preferred Source

କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ-:
ସମୟରେ ପରିଶୋଧ ନକଲେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଋଣ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଜମା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣର ଆୟ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରିବ, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ।

ସୁନା-:
ଆପଣ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ସୋଭରେନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ବଣ୍ଡ (SGBs) କିମ୍ବା ଗୋଲ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଟ୍ରେଡେଡ୍ ଫଣ୍ଡ (ଗୋଲ୍ଡ ETFs) ମଧ୍ୟ ଉପହାର ଦେଇପାରିବେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଟିକସ ଲାଭ, ଭଲ ତରଳତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ସୁନାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ, ତେଣୁ ସମୟ ସହିତ, ସେମାନେ ଭୌତିକ ସୁନା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ।

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Weekly Special Horoscope
Weekly Special Horoscope: ଫେବୃଆରୀ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ କେମିତି ରହିବ ୧୨ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ପଢନ୍ତ
Odisha news
Odisha News: ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ବିଶ୍ବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିର ମୁଖଶାଳା କରି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରାମର
Gold rate today
Gold Rate Today: ସୁନା ଦରରେ ବୃହତ ବୃଦ୍ଧି, ରାଜ୍ୟରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ରହିଛି...
Pulwama Attack Anniversary
Pulwama Attack Anniversary:ପୁଲୱାମା ହମଲାକୁ ପୂରିଲା ୭ ବର୍ଷ,ଏହି ଦିନ ଭାରତ ହରାଇଥିଲା ୪୦ ବୀର
Odisha news
Odisha News: ସୋମବାର ହାଇକୋର୍ଟ ଛୁଟି