Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Hirakud Dam: ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଖୋଲିଲା ୪ ଗେଟ୍‌,ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି

Hirakud Dam: ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଖୋଲିଲା ୪ ଗେଟ୍‌,ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି

Hirakud Dam: ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ପୁଣିଥରେ ଆସିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଉପର ମୁଣ୍ତରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୁଣି ଚାରୋଟି ସୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited By:Narmada Behera
Published: Jul 19, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 12:26 PM IST
Hirakud Dam: ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଖୋଲିଲା ୪ ଗେଟ୍‌,ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି
Image Credit: ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଖୋଲିଲା ୪ ଗେଟ୍‌

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Hirakud Dam: ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଖୋଲିଲା ୪ ଗେଟ୍‌,ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି
Hirakud Dam17 min ago
2
Adapa Mandapa Bije2 hrs ago
3
top 10 news today2 hrs ago
4
petrol diesel price today3 hrs ago
5
FIFA World Cup final2:19 AM IST