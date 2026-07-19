/Hirakud Dam: ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଖୋଲିଲା ୪ ଗେଟ୍‌,ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି

Hirakud Dam: ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ପୁଣିଥରେ ଆସିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଉପର ମୁଣ୍ତରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୁଣି ଚାରୋଟି ସୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି। ଚାରୋଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏକ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୋଟ ଚାରୋଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଛି, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତିନୋଟି ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ।
ଉପରମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରନ୍ତର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଡ୍ୟାମ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଜଳସ୍ତର ଏବଂ ପ୍ରବାହ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।ମହାନଦୀର ତଳମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ୫୭ ହଜାର ୪୪୨ କ୍ୟୁସେକ୍ ଘନଫୁଟ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ୩୩ ହଜାର କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର ୬୧୧.୫୦ ଫୁଟ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।