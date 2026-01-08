Road Accident: ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗଛରେ ପିଟିହେଲା କାର୍, ଚାଲିଗଲା ୪ ଜୀବନ

Advertisement
Telangana Accident: ଏ-ମିତିବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ। କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଏ ସବୁ କିଛି । କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଚୁନା ହୋଇଯାଏ ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ। ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ୪ ଜୀବନ। ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ରଙ୍ଗାରେଡ୍ଡୀ ଜିଲ୍ଲାରେ । 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 08, 2026, 06:28 PM IST

Road Telangana Accident: ଏ-ମିତିବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ। କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଏ ସବୁ କିଛି । କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଚୁନା ହୋଇଯାଏ ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ। ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ୪ ଜୀବନ। ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ରଙ୍ଗାରେଡ୍ଡୀ ଜିଲ୍ଲାରେ । ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ, ୪ ଜଣ କଲେଜ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛି। ଆହତଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

 

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଭୋର୍ ସମୟରେ ଘଟିଛିପାଞ୍ଚଜଣ ଛାତ୍ର ଏକ କାର୍ ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେକାର୍ ଟି ଦ୍ରୃତ ଗତିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଚେଭେଲାର୍ ମିର୍ଜାଗୁଡା ଗେଟ୍ ନିକଟରେ କାର୍ ଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଥିଲାଏହାପରେ ଗାଡିଟି ରାସ୍ତା କଡରେ ଥିବା ଏକ ଗଛକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲାଫଳରେ ଗାଡି ଭିତରେ ଥିବାଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲାଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛିଏହାପରେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲାମୃତକମାନେ( ICFAI Business School )ର ଛାତ୍ର ଥିଲେଏବଂ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ୨୦ ବର୍ଷୀୟ ନାମକ ଆଉ ଏକ ଛାତ୍ରୀ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଜୀବନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଅତ୍ୟଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡି ଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଘଟିଛି।

