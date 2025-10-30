ରବିବାର ବାତିଲ ହେବ ଏହିସବୁ ମେମୁ ଟ୍ରେନ: ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ହେବେ ପ୍ରଭାବିତ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନଭେମ୍ବର ୨ ତାରିଖ ତଥା ଆସନ୍ତା ରବିବାରଦିନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନଧାରା ପଲଟଥିବା ଦୁଇଯୋଡ଼ା ମେମୁଟ୍ରେନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଖଡ଼ଗପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅର୍ମଦା ରୋଡରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମରାମତି କାରଣରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳବାଇର ଖଡ଼ଗପୁର ମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅମର୍ଦା ରୋଡ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ୟାର୍ଡ ପୁନଃମଡେଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚାରିଟି ମେମୁ ଟ୍ରେନ ୨ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ବାତିଲ ରହିବ। ବାତିଲ ହେଉଥିବା ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:
ଟ୍ରେନ ନଂ. ୬୮୦୪୯ — ଖଡ଼ଗପୁର–ଭଦ୍ରକ ମେମୁ
ଟ୍ରେନ ନଂ.୬୮୦୫୦ — ଭଦ୍ରକ–ଖଡ଼ଗପୁର ମେମୁ
ଟ୍ରେନ ନଂ. ୬୮୦୫୨ — ଭଦ୍ରକ–ବାଲେଶ୍ୱର ମେମୁ
ଟ୍ରେନ ନଂ. ୬୮୦୫୧ — ବାଲେଶ୍ୱର–ଭଦ୍ରକ ମେମୁ
ଏହି ବାତିଲ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅନୁସାରେ ଜ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ।