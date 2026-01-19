Naxalites Killed: ବିଜାପୁରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ୬ ମାଓବାଦୀ ନିପାତ

ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଖି ମାଓବାଦୀମାନେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ପାଲଟା ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ । ଟପ୍ ନକ୍ସଲ ଦିଲୀପ ବେଦଜାଙ୍କ ସମେତ ଛଅ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।
Naxalites Killed: ବିଜାପୁରରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୬ ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୪ ଜଣ ମହିଳା ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ୨ଟି ଲେଖାଏଁ AK-47, ୩୦୩ ରାଇଫଲ ଓ ଗୋଟିଏ ଇନସାସ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ନକ୍ସଲଙ୍କ ଗତିବିଧି ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୁତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ତେଣୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ । ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଖି ମାଓବାଦୀମାନେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ପାଲଟା ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ । ଟପ୍ ନକ୍ସଲ ଦିଲୀପ ବେଦଜାଙ୍କ ସମେତ ଛଅ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।
ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜାପୁର ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏନକାଉଣ୍ଟର ୧୭ ଜାନୁଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧୮ ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ରିଜର୍ଭ ଗାର୍ଡ (DRG) ବିଜାପୁର, DRG ଦାନ୍ତେୱାଡା, ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ (STF), କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ (CRPF) ଏବଂ ଏହାର କୋବ୍ରା ୟୁନିଟର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକ ମିଳିତ ଅପରେସନ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଶନିବାର ଚାରି ଜଣ ଏବଂ ରବିବାର ଚାରି ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ।
ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କ୍ଷେତ୍ର କମିଟି ପ୍ରଭାରୀ ଡିଭିସିଏମ୍ ଦିଲୀପ ବେଦଜାଙ୍କ ପାଇଁ ୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୧୩୫ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ମାଡଭି କୋସା ପାଇଁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ପାଲୋ ପୋଡିୟମ ପାଇଁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଲକ୍ଷ୍ଖି ମଦକାମ ପାଇଁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଜୁଗ୍ଲୋ ବଞ୍ଜାମ ପାଇଁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ରାଧା ମେଟ୍ଟା ପାଇଁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
