New Year 2026: ଆମେରିକାର ନିୟୁ ଜର୍ସିରେ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳିଲେ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ

Happy New Year 2026(ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ): ସୁଦୂର ଆମେରିକାର ନିୟୁ ଜର୍ସିରେ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ନୂଆବର୍ଷ-୨୦୨୬କୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ। ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ଲେନଫିଲଡ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନୂଆବର୍ଷକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ୧ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ପ୍ଲେନ ଫିଲଡ୍ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରର କମ୍ୟୁନିଟି ହଲରେ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶୃଙ୍ଗାର ଦର୍ଶନ, ରାଜଭୋଗ ଆରତୀ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶିର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତଙ୍କ ତତ୍ବାବଧାନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଘାଣ୍ଟ, ଆରିସା, ମାଲପୁଆ, ଖଜା, ପୁରୀ,ଡାଲି ଏବଂ କାନିକା ଆଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ୩୦୦ ପ୍ରବାସୀ ଓଡିଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସାଢେ ୧୨ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଖୁସି ଦେଖି ଆୟୋଜକ ହେମନ୍ତ ପଣ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ।