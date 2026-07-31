August 1 New Rules: ଅଗଷ୍ଟ ୧ରୁ ବଦଳିଯିବ ଏହି ୫ ବଡ଼ ନିୟମ! ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ବଦଳିବ...

August 1 New Rules: ଆଜି ୩୧ ଜୁଲାଇ, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂଆ ମାସ ଅଗଷ୍ଟ। ପ୍ରତିମାସ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ ୧ରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଓ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ରେଳ ଯାତ୍ରା, ଆୟକର, LPG ଗ୍ୟାସ, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଓ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ।
ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂରେ ନୂଆ ଟୋକେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଅଗଷ୍ଟ ୧ରୁ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ ନୂଆ ଟୋକେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲାଗୁ କରିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ରିଜର୍ଭେସନ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ଭିଡ଼ କମିବ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂରେ ସୁବିଧା ମିଳିବ।
ITR ଦାଖଲ ନକଲେ ଜରିମାନା:
୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ନ (ITR) ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ୩୧ ଜୁଲାଇ। ଯେଉଁ କରଦାତା ଏହି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ITR ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧ରୁ ବିଳମ୍ବ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ପ୍ରତିମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀମାନେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଦରର ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧ରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଓ ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।
CKYC 2.0 ସିଷ୍ଟମ୍ ଲାଗୁ:
ଅଗଷ୍ଟ ୨ରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଓ ଆସେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ CKYC 2.0 ସିଷ୍ଟମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁମତି ପରେ ସେମାନଙ୍କ KYC ସୂଚନା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ମିଳିପାରିବ।
କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁଧ ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ରିୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ଲେଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ଓ ପ୍ରୋସେସିଂ ଫିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ସେହିପରି RBIର ଆଗାମୀ ମୌଦ୍ରିକ ନୀତି ବୈଠକ ପରେ FD ସୁଧ ହାର ଓ ହୋମ୍/ଅଟୋ ଲୋନ୍ EMIରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ।