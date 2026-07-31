Add Zee Business As A Preferred Source
App

August 1 New Rules: ଅଗଷ୍ଟ ୧ରୁ ବଦଳିଯିବ ଏହି ୫ ବଡ଼ ନିୟମ! ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ବଦଳିବ...

ଆଜି ୩୧ ଜୁଲାଇ, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂଆ ମାସ ଅଗଷ୍ଟ। ପ୍ରତିମାସ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ ୧ରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଓ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ରେଳ ଯାତ୍ରା, ଆୟକର, LPG ଗ୍ୟାସ, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଓ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 31, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:36 AM IST
August 1 New Rules: ଅଗଷ୍ଟ ୧ରୁ ବଦଳିଯିବ ଏହି ୫ ବଡ଼ ନିୟମ! ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ବଦଳିବ...
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Abhijeet Dipke: 'BJPର ଅଫର ମନା କରିବାରୁ ପରିବାରକୁ ଧମକ'-ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ..
Abhijeet Dipke CJP1 hr ago
2
Odisha School Holiday2 hrs ago
3
Odisha Flood News2 hrs ago
4
India Post2 hrs ago
5
CJP protest3 hrs ago