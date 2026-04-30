Rule Changed: ମଇ ପହିଲାରୁ ବଦଳିଯିବ ୫ ବଡ଼ ନିୟମ

Zee OdishaRule Changed: ମଇ ପହିଲାରୁ ବଦଳିଯିବ ୫ ବଡ଼ ନିୟମ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 30, 2026, 09:05 PM IST

Rule Change From 1 May: ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମେ ମାସ ଦେଶରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ (୧ ମଇ ୨୦୨୬ ରୁ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ) ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି LPG ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SBI) କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏପରି ପାଞ୍ଚଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ଯାହା ଆସନ୍ତା ମାସ ପହିଲାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।

LPG Cylinder Price : ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପରି, ମେ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ନୂତନ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ଜାରି କରିବେ। ଏଥିରେ ଯେକୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ଘରୋଇ ରୋଷେଇ ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ହୋଟେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ, 14 କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଏବଂ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ 1 ମେ ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଏଲପିଜି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଓଏମସିଗୁଡ଼ିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ମନ୍ଥରମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ତେବେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ପାଇଁ ଲକ୍-ଇନ୍ ଅବଧି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଓଟିପି ଆଧାରିତ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ।

CNG-PNG Price: ATF ରୁ CNG-PNG ମୂଲ୍ୟ। 1 ମଇ, 2026 ରୁ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ, ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏୟାର ଟର୍ବାଇନ୍ ଇନ୍ଧନ (ATF) ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରି ନୂତନ ଦର ଜାରି କରିପାରନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଥିଲା, ଯଦିଓ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ATF ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ, CNG-PNG ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମେ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଡ଼କ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

Credit Card Rule: କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ୧ ମଇ, ୨୦୨୬ ରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ତୃତୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସହ ଜଡିତ। SBI କାର୍ଡ ୱେବସାଇଟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଳମ୍ବ ପେମେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ଠାରୁ ବାର୍ଷିକ ଫି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାସର ପହିଲାରୁ, ୧୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକେୟା ରାଶି ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ପେମେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ (LPC) ୧୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ୫୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକେୟା ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଶୁଳ୍କ ୫୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ସମାନ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, BPCL SBI କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ୪୯୯ ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ଶୁଳ୍କ ଏବେ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା।

Online Gaming Rule: ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ନିୟମ ୧ ମେ ଠାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ସହିତ ଜଡିତ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ନିୟମ ୨୦୨୬ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (OGAI) ଗଠନ କରାଯିବ। ଏହାର କାମ ତଦାରଖ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ହେବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନଲାଇନ୍ ଗେମଗୁଡ଼ିକୁ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନଲାଇନ୍ ମନି ଗେମ, ଅନଲାଇନ୍ ସୋସିଆଲ ଗେମ ଏବଂ ଇ-ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖେଳ ଖେଳାଯାଏ ସେଠାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଏହା ସହିତ, ଏପରି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବ।

Bank Holiday: ବମ୍ପର ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେ ମାସରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ କାମ ଅଛି, ତେବେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ମେ ମାସରେ ବମ୍ପର ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ବ୍ୟତୀତ, ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦିବସ/ଶ୍ରମିକ ଦିବସ, ରବିନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଆଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଅବସରରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାମ କରାଯାଇପାରିବ।

Prabhudatta Moharana

