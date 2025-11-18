Advertisement
୨୪ରୁ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା: ସୁଶୀଳ ମେହେର ହେବେ କଂସ ମହାରାଜ

 ଡିସେମ୍ବର ମାସ ୨୪ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବରଗଡ଼ର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା। ୧୧ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏହି ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। ଏହା ୭୮ ତମ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ହେବ।  ଏଥିଲାଗି ବରଗଡ଼ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଳାକାର ଚୟନ ବେଶ୍‍ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ୩୬ ଜଣ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଭିତରୁ କଂସ କଳାକାର ଚୟନ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Nov 18, 2025, 06:25 PM IST

୨୪ରୁ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା: ସୁଶୀଳ ମେହେର ହେବେ କଂସ ମହାରାଜ

ବରଗଡ଼:  ଡିସେମ୍ବର ମାସ ୨୪ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବରଗଡ଼ର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା। ୧୧ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏହି ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। ଏହା ୭୮ ତମ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ହେବ।  ଏଥିଲାଗି ବରଗଡ଼ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଳାକାର ଚୟନ ବେଶ୍‍ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ୩୬ ଜଣ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଭିତରୁ କଂସ କଳାକାର ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥର ବରଗଡ଼  ଭେଡେନ ବ୍ଲକ ଚିଚିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ସୁଶୀଲ ମେହେର ବରଗଡ଼ କଂସ ହେବେ। ଏଥିଲାଗି ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି କଳାକାରମାନେ ଆସନ୍ତା ୩ ବର୍ଷ ଯାଏ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ।

୫୬ ବର୍ଷୀୟ ସୁଶୀଳଙ୍କ କଳାକାର ଜୀବନ ୧୯୯୧ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭେଡ଼େନର ବଜରଙ୍ଗବାଲି ନାଟ୍ୟ ସଂସଦରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଥିଲା। ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ କଂସ ହେବା  ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଶୀଳ। 

 ଏହି ତାଲିକାରେ ମୁଷ୍ଟିକ ଚରିତ୍ରରେ ପ୍ରଭାସ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ , ହିମାଂଶୁ ସାହୁଙ୍କୁ ଚାଣୁର, ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଉଗ୍ରସେନ, କାମରାଜ ଭୋଇ ନାରଦ, ମନୋଜ ସାହୁ ବସୁଦେବ, ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁ ଅକ୍ରୂର, ଜଗବନ୍ଧୁ ମହାଲିଙ୍ଗ ସାର୍ତ୍ତକୀ, ଅମ୍ବାଭୋନାର ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି, ଗୁଲାବ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତି ଉପସଭାପତି ବରଗଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲାପାଳ ମହେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଆଜି ଜିଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

 ସମିତିର ସଂପାଦକ ସୁରେଶ୍ୱର ଶତପଥିଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ବୈଠକରେ  କଳାକାର ଚୟନ ଉପରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୩ ବର୍ଷରେ ଥରେ କଳାକାର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ।  

 

