୬୧ ଟ୍ରେନ ବାତିଲ କଲା ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ: ଗୁରୁବାର ବି ଯିବନି ପୁରୀ- ତିରୁପତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Oct 28, 2025, 06:54 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାର ଭୟାବହତା ଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ୬୧ଟି ଟ୍ରେନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ୪ ଦିନ ପାଇଁ ଏହି ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ରେଳ ବିଭାଗ। ଏହି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୨୭ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଟ୍ରେନ ବାତିଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ୨୭ ତାରିଖରେ ୪ଟି ଟ୍ରେନ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ୨୮ଟି ଟ୍ରେନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା କାଲି ୮ଟି ଓ ୩୦ ତାରିଖ ଗରୁରୁବାଦ ସଦିନ ୧ଟି ଟ୍ରେନ ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ରେଳ ବିଭାଗ। 

ରେଳ ଅଧିକାରୀମାନେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ବଢୁଥିବା ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ପରେ ଶୀଘ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାକ, ସିଗନାଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଓଭରହେଡ୍ ପାୱାର ଲାଇନଗୁଡ଼ିକର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।

