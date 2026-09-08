8th Pay Commission: ୮ମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ ଆୟୋଗର ସୁପାରିସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନର୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଫିଟ୍ମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ସଂଶୋଧନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବିଶେଷକରି ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ (OPS) ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ୮ମ ବେତନ ଆୟୋଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇବେ କି ନାହିଁ, ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ‘ରିଟାୟର୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲଏଜ୍ ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ୍’ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ୮ମ ବେତନ ଆୟୋଗର ‘ଟର୍ମ୍ସ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ’ (ToR)ରେ ପେନ୍ସନ୍ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି।
୬୯ ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନର୍ଙ୍କ ଚିନ୍ତା କ’ଣ?
ସଂଗଠନର ଦାବି ଅନୁସାରେ, ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୬୯ ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନର୍ ଓ ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନର୍ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ପେନ୍ସନ୍ ସଂଶୋଧନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ୮ମ ବେତନ ଆୟୋଗର ToRର ବିନ୍ଦୁ ୨(e)ରେ ପେନ୍ସନ୍, NPS ଓ UPS ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନର୍ଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ସଂଶୋଧନକୁ ୭ମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନଥିବା ନେଇ ସଂଗଠନ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛି।
ଏହି କାରଣରୁ ToRରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରିବା କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଲେ-ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ
ଅନ୍ୟପଟେ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ NPS ଏମ୍ପ୍ଲଏଜ୍ ଫେଡେରେସନ୍ (AINPSF)ର ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ. ମଞ୍ଜିତ ସିଂହ ପଟେଲ୍ଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ, ପେନ୍ସନର୍ମାନଙ୍କ ଏନେଇ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ୮ମ ବେତନ ଆୟୋଗର ToRର ବିନ୍ଦୁ ୨(f)ରେ ‘Unfunded cost of non-contributory pension schemes’ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ, ଅବଦାନ ନଥିବା ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା (OPS) ଅଧୀନରେ ଥିବା ପେନ୍ସନର୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିସରରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଫିଟ୍ମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ଆଶଙ୍କାକୁ ନେଇ ପେନ୍ସନର୍ମାନେ ଅଯଥା ଭୟଭୀତ ନହେବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ତିମ ଲାଭ ଆୟୋଗର ସୁପାରିସ୍ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।
ଅକ୍ଟୋବର ୭ ଓ ୮ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯିବ ଆୟୋଗ
ଏହି ମଧ୍ୟରେ ୮ମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ ଆୟୋଗ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି। ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ନୋଟିସ୍ ଅନୁସାରେ, ଆୟୋଗର ଟିମ୍ ୭ ଓ ୮ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଗସ୍ତ କରିବ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ହିତଧାରୀ, ସଂଗଠନ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ୟୁନିୟନ୍ ସହ ଆୟୋଗ ଆଲୋଚନା କରିବ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ
ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ବା କର୍ମଚାରୀ ୟୁନିୟନ୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଆୟୋଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ଆୟୋଗ ସହ ବୈଠକ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ପଠାଇବାର ଶେଷ ତାରିଖ ୧୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ରହିଛି। ଆବେଦନ ସମୟରେ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ‘ୟୁନିକ୍ ମେମୋ ଆଇଡି’ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଆଇଡି ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ବୈଠକର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟସୂଚୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆୟୋଗର ନୋଟିସ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି।