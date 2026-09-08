Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /8th Pay Commission: ପେନ୍‌ସନର୍‌ଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ୮ମ ବେତନ ଆୟୋଗରେ ଫିଟ୍‌ମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା

8th Pay Commission: ପେନ୍‌ସନର୍‌ଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ୮ମ ବେତନ ଆୟୋଗରେ ଫିଟ୍‌ମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ‘ରିଟାୟର୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲଏଜ୍ ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ୍‌’ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ୮ମ ବେତନ ଆୟୋଗର ‘ଟର୍ମ୍ସ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ’ (ToR)ରେ ପେନ୍‌ସନ୍‌ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 08, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 07:10 PM IST
8th Pay Commission: ପେନ୍‌ସନର୍‌ଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ୮ମ ବେତନ ଆୟୋଗରେ ଫିଟ୍‌ମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସାଫ୍ରନ୍‌ ନୁହେଁ, ପୁଣି ନୀଳ! ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ବଦଳାଇଲା ଜର୍ସି ରଙ୍ଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି
2
3
4
5