Bus Accident: ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ୭ ଜୀବନ, ୧୨ ଆହତ

Bus Accident: ଏମିତିବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ । କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଯାଏ ସବକିଛି । କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଚୁନା ହୋଇଯାଏ ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ। ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୨ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଓ ମହିଳା ୨ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆହତଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ୍ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ତର ଆଲମୋରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଯାତ୍ରୀବାସୀ ବସ୍ ଟି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ତର ଆଲମୋରା ଜିଲ୍ଲାର ଭିକିୟାସେନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବସ୍ ଟି ପାଖାପାଖି ୨୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଭିକିୟାସେନ୍ ରୁ ରାମ୍ -ନଗର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଭିକିୟାସେନ୍ ବିନାୟକ ଜଲାଲି ମୋଟର ରୋଡ୍ ର ଶିଳାପଣି ନିକଟରେ ବସ୍ ଟି ଭାରସ୍ୟାମ ହରାଇ ଖାଇକୁ ଖସିପଡିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳର ହିଁ ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏହାଦେଖି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବାଟୋଇମାନେ ପୋଲିସ୍ କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ୍ ଓ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବସ୍ ରେ ଫସି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ୍ ପଠାଇଥିଲେ। ତେବେ,ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅଧିକାରା ବିନିତ ପାଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଜାରି ରହିଛି। ଏବଂ ଆହତଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମୃତକମାନେ ହେଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲବ(୮୦) ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ(୭୫) ଉଭୟଙ୍କ ଘର ଜାମୋଲି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ସୁବେଦାର୍ ନନ୍ଦନ ସିଂ ଅଧିକାରୀ(୫୦) ,ତାରା ଦେବୀ(୫୦), ଗଣେଷ (୨୫) ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ।
ସେପଟେ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମି ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ଧର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆହତମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।ପିଏମଓ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଆଲମୋରା ଜିଲ୍ଲାରେ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣହାନି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ। ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା। ଆହତମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। "
