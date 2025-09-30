Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2942272
Zee OdishaOdisha Trending

ରାଜଧାନୀର ୭ ସ୍ଥାନରେ ହେବ ରାବଣ ପୋଡ଼ି, ଆପଣ ଯିବେ କେଉଁଠିକୁ

ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ମୃଣ୍ମୟୀ ପୀଠରେ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ନୀତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ଏହି ଦିନଟି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମହାମାୟୀଙ୍କ ଏହିଦିନ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଲରେ ଆଜି ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜଧାନୀର ୧୯୩ ପଣ୍ଡାଲରେ ଏଥିଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡାଲରେ ରାବଣପୋଡ଼ି ଲା

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Sep 30, 2025, 01:45 PM IST
  • ପୁଲିସ କମିଶନରେଟର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜଧାନୀର ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାବଣପୋଡ଼ି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ସୀମିତ ଆତସବାଜୀକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।  ବିଶାଳ ସମାଗମରେ ଏହି ରାବଣପୋଡ଼ି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିଲାଗି ସୁରକ୍ଷା ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି।

Trending Photos

ରାଜଧାନୀର ୭ ସ୍ଥାନରେ ହେବ ରାବଣ ପୋଡ଼ି, ଆପଣ ଯିବେ କେଉଁଠିକୁ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ମୃଣ୍ମୟୀ ପୀଠରେ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ନୀତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ଏହି ଦିନଟି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମହାମାୟୀଙ୍କ ଏହିଦିନ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଲରେ ଆଜି ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜଧାନୀର ୧୯୩ ପଣ୍ଡାଲରେ ଏଥିଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡାଲରେ ରାବଣପୋଡ଼ି ଲାଗି ଅନୁମତି ନାହିଁ।

ପୁଲିସ କମିଶନରେଟର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜଧାନୀର ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାବଣପୋଡ଼ି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ସୀମିତ ଆତସବାଜୀକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।  ବିଶାଳ ସମାଗମରେ ଏହି ରାବଣପୋଡ଼ି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିଲାଗି ସୁରକ୍ଷା ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି।

ଯେଉଁ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏଥର ରାବଣପୋଡ଼ି ହେବ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନହର କଣ୍ଟା, ବରମୁଣ୍ଡା, କୋରଡ଼ କଣ୍ଟା, ବାଙ୍କୁଆଳ, ଗୋପାଳପୁର, କିଟ୍‍ ରୋଡ୍‍ ଏବଂ କପିଳ ପ୍ରସାଦ ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଏବର୍ଷ ରାବଣପୋଡ଼ି କିନ୍ତୁ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କାରଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୁର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଯୋଗୁ ଏଥର ରାବଣପୋଡ଼ି ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଥିଲାଗି କିପରି ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯିବ ଏବଂ କିପରି ବାଣ ଦ୍ୱାରା ରାବଣ ବଦ୍ଧ ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କମିଟି ଚିନ୍ତାରେ ରଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Durgapuja 2025
ରାଜଧାନୀର ୭ ସ୍ଥାନରେ ହେବ ରାବଣ ପୋଡ଼ି, ଆପଣ ଯିବେ କେଉଁଠିକୁ
puri news
Puri News: ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କଲେ ସପରିବାର,ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଉପରୁ ଜଗା ଦର୍ଶନ କଲେ...
Bharat Bhutan Train Service
Bharat Bhutan Train Service: ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଭୁଟାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ ଟ୍ରେନ୍,ଏହିସବୁ ସହରକୁ ମିଳି
Gaza-Israel war
Gaza-Israel war:ଗାଜାରେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହେବ ଯୁଦ୍ଧ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ମୋଦୀ
Petrol price hike
Today Petrol Diesel Price: ତୈଳଦରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ଏତିକି ରହିଛି ଲିଟର ପିଛା ଦର
;