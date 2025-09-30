ରାଜଧାନୀର ୭ ସ୍ଥାନରେ ହେବ ରାବଣ ପୋଡ଼ି, ଆପଣ ଯିବେ କେଉଁଠିକୁ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ମୃଣ୍ମୟୀ ପୀଠରେ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ନୀତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ଏହି ଦିନଟି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମହାମାୟୀଙ୍କ ଏହିଦିନ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଲରେ ଆଜି ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜଧାନୀର ୧୯୩ ପଣ୍ଡାଲରେ ଏଥିଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡାଲରେ ରାବଣପୋଡ଼ି ଲାଗି ଅନୁମତି ନାହିଁ।
ପୁଲିସ କମିଶନରେଟର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜଧାନୀର ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାବଣପୋଡ଼ି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ସୀମିତ ଆତସବାଜୀକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶାଳ ସମାଗମରେ ଏହି ରାବଣପୋଡ଼ି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିଲାଗି ସୁରକ୍ଷା ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି।
ଯେଉଁ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏଥର ରାବଣପୋଡ଼ି ହେବ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନହର କଣ୍ଟା, ବରମୁଣ୍ଡା, କୋରଡ଼ କଣ୍ଟା, ବାଙ୍କୁଆଳ, ଗୋପାଳପୁର, କିଟ୍ ରୋଡ୍ ଏବଂ କପିଳ ପ୍ରସାଦ ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆ।
ଏବର୍ଷ ରାବଣପୋଡ଼ି କିନ୍ତୁ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କାରଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୁର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଯୋଗୁ ଏଥର ରାବଣପୋଡ଼ି ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଥିଲାଗି କିପରି ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯିବ ଏବଂ କିପରି ବାଣ ଦ୍ୱାରା ରାବଣ ବଦ୍ଧ ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କମିଟି ଚିନ୍ତାରେ ରଛନ୍ତି।