/Jio Postpaid Plan: ଖୁସି ଖବର! କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ସୁବିଧା, ଜିଓର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା

Jio Postpaid Plan: ପରିବାରର ଏକାଧିକ ସଦସ୍ୟ ଯଦି ଜିଓ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ଜିଓର ₹449 ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଡାଟା, ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ, OTT ସବ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍, AI ସୁବିଧା ଏବଂ କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭଳି ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫାଇଦା ମିଳୁଛି।
ଜିଓର ଏହି ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ପ୍ଲାନରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ 75GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ମିଳିଥାଏ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର, ଭିଡିଓ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପାଇଁ ଏହି ଡାଟା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ଡାଟା ସୀମା ଅତିକ୍ରମ ହୁଏ, ତେବେ ଅତିରିକ୍ତ ଡାଟା ପାଇଁ ପ୍ରତି GB ପିଛା ₹10 ହିସାବରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗିବ।
ଡାଟା ସହିତ ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଯେକୌଣସି ନେଟୱର୍କକୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଭଏସ୍ କଲିଂ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। ଏହା ସହ ପ୍ରତିଦିନ 100ଟି SMS ପଠାଇବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହି ପ୍ଲାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଆଡ୍-ଅନ୍ ସୁବିଧା। ମୁଖ୍ୟ କନେକ୍ସନ୍ ସହ ଅନ୍ୟ ତିନିଟି ସିମ୍ ଯୋଡ଼ିହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ ମୋଟ 4ଟି କନେକ୍ସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତିରିକ୍ତ ସିମ୍ ପାଇଁ ମାସିକ ₹150 ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଆଡ୍-ଅନ୍ ସିମ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ 5GB ଡାଟାର ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଫଳରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ।
ଏହି ପ୍ଲାନ ସହ ଜିଓ 3 ମାସ ପାଇଁ JioHotstarର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସବ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଫିଲ୍ମ, ୱେବ୍ ସିରିଜ୍, ଟିଭି ଶୋ ଓ ଲାଇଭ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇହେବ। ସେହିପରି Google Gemini Proର 18 ମାସର ମାଗଣା ସବ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍ ଏବଂ 2TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।
କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଡାଟା, କଲିଂ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବାର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଖୋଜୁଥିବା ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଓର ଏହି ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ।