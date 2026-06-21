Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Jio Postpaid Plan: ଖୁସି ଖବର! କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ସୁବିଧା, ଜିଓର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା

Jio Postpaid Plan: ଖୁସି ଖବର! କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ସୁବିଧା, ଜିଓର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା

ଜିଓର ଏହି ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ପ୍ଲାନରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ 75GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ମିଳିଥାଏ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର, ଭିଡିଓ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପାଇଁ ଏହି ଡାଟା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ଡାଟା ସୀମା ଅତିକ୍ରମ ହୁଏ, ତେବେ ଅତିରିକ୍ତ ଡାଟା ପାଇଁ ପ୍ରତି GB ପିଛା ₹10 ହିସାବରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗିବ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 21, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:57 AM IST
Jio Postpaid Plan: ଖୁସି ଖବର! କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ସୁବିଧା, ଜିଓର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ଜ୍ଞାନ ସହ ମନୋରଞ୍ଜନ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଦାନ୍ତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିବିର
Summer Camp16 min ago
2
President Murmus Birthday1 hr ago
3
puri jagannath temple2 hrs ago
4
Petrol Diesel price2 hrs ago
5
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana3 hrs ago