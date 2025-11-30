Dr. Subhash Chandra@75: ସ୍ଥାନୀୟ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚ୍ୟାନେଲ WION ପଛର ସଫଳତାର କାହାଣୀ

ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ZEEL ଆଜି ୧୭୩ଟି ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ୧.୩ ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି।
Dr. Subhash Chandra@75 ଆଜି ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ୭୫ତମ ଜନ୍ମଦିନ। ଏହା ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ନେତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଯିଏ ଏକ ଛୋଟ ଭାରତୀୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମିଡିଆ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ୧.୩ ବିଲିୟନ ଦର୍ଶକ, ୧୭୩ ଦେଶ ଏବଂ ଅନେକ ଭାଷା - ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ 'ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲା।
Zee Entertainment Enterprises Limited (ZEEL)ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ଏକ ଛୋଟ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏକ ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରାର ମୂଳଦୁଆ ୨ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୯୨ ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍, Zee ଟିଭି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ସେହି ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ଭାରତରେ ପ୍ରସାରଣ ଜଗତକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିଲା ବରଂ Zee ଗ୍ରୁପର ବିଶ୍ୱ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଥିଲା। ଆଜି, ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରା ତାଙ୍କର ୭୫ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନିଜେ କଥା କହୁଛି।
ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ZEEL ଆଜି ୧୭୩ଟି ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ୧.୩ ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ "ସ୍ୱଦେଶୀ" ମିଡିଆ କମ୍ପାନୀ କିପରି "ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ" ହୋଇପାରିବ ତାହାର ପ୍ରମାଣ। ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିସ୍ତୃତ ପହଞ୍ଚ ଏବଂ କମାଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଫଳାଫଳ, ଯାହା ସର୍ବଦା ଭାରତୀୟ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ସୀମା ବାହାରକୁ ନେଇଯିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା।
ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ମନ୍ତ୍ର ସର୍ବଦା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା: ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଗ୍ରୁପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବା।
୧୯୯୨ ମସିହାରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟିଭି ବିପ୍ଳବ ହେଉ କିମ୍ବା ZEE5 ଭଳି ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଆଗମନ ହେଉ, ସେ ସର୍ବଦା ଭାରତୀୟ କାହାଣୀକୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।
ZEELର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରା ରାତାରାତି ହୋଇନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ରଣନୀତିର ଅଂଶ ଥିଲା:
ୟୁକେ ଏବଂ ୟୁରୋପ (୧୯୯୫): ଜୀ ଟିଭି ୟୁକେର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଏବଂ ଟିଭି ଏସିଆର ଅଧିଗ୍ରହଣ ୟୁରୋପରେ ଗ୍ରୁପର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା। ଆଜି, ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା, ଜୀ ଏହି ବଜାରରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଖେଳାଳି, ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପରିବେଷଣ କରୁଛି।
ଆମେରିକା (୧୯୯୮): ଆମେରିକାରେ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ, Zee ଏବେ ZEE5 ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଭଳି ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛି।
ଆଫ୍ରିକା (୯୦ ଦଶକର ଶେଷ ଭାଗ): Zee ୱାର୍ଲ୍ଡ ଏବଂ isiZulu-ଭାଷା Zee Zonke ପରି ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରେ ଏକ ଘରୋଇ ନାମ ପାଲଟିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ଭାରତୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଡବ୍ କରି, Zee ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ ଭାବନାର କୌଣସି ଭାଷା ନାହିଁ।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ (MENA): Zee TV MENA ଆଠ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି UAEରେ ଏକ ନମ୍ବର ହିନ୍ଦୀ ସାଧାରଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଚ୍ୟାନେଲ ହୋଇଛି।
WION Global News (୨୦୧୬): ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇଂରାଜୀ ସମାଚାର ଚ୍ୟାନେଲ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା।
Zee ସ୍ଥାନୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ସିଙ୍ଗାପୁର, ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦୀୟମାନ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। କମ୍ପାନୀର FY21 ରୁ FY25 ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଟିମ୍ ଏବେ ସହ-ଉତ୍ପାଦନ, ମାଗଣା ବିଜ୍ଞାପନ-ସମର୍ଥିତ ଟିଭି (FAST) ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ OTT ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି।
ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱ ସମ୍ବାଦରେ ଭାରତର ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ, WION (ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍) ୨୦୧୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାପାରରେ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, WION ୩୭ ଟି ଦେଶରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେଲା ଏବଂ Zee Media ର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା।
୧୯୯୨ ରେ Zee TV ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଠାରୁ ZEE5 ଏବଂ WION ର ବିଶ୍ୱ ବିସ୍ତାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ମିଶ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଛି। ଆଜି, ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ, ତାଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ ନବସୃଜନ ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସୁଛି।
