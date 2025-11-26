୮ ଓଏଏସ୍‍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କଲେ ମୋହନ ସରକାର

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୮ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଓଏଏସ୍ଙ୍କ ପଦବୀରେ ବଦଳ କରିଛନ୍ତି। । ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱଶସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଉଷାରାଣୀ ସାହୁ। ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ସେହିପରି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋପାମୁନ୍ରା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ପଦବୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଧଳଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମର ସିଭିଓ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପଦବୀରେ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁକାନ୍ତ ମାଝିଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝରର ପିଡି ଡିୟୁଡିଏ ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂ ଅଧିଗ୍ରହଣ ସେଲ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂ ଅର୍ଜନ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ୨ ଜଣ ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗରେ ଥିବା ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଅନିତା ନାୟକଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିକତ୍ସାଳୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
କେନ୍ଦୁଝରରର ପୂର୍ବତନ ତହସିଲଦାର ପ୍ରୀତିପମା ମହାପାତ୍ର, ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବିଭାଗର ଉପ ସଚିବ ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି।