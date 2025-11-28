Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3022170
Zee OdishaOdisha Trending

ଉତ୍କଟ ହେଉଛି ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଔଷଧ ସେବନ: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୮୦% ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ମନଇଚ୍ଛା ଔଷଧ

ବଡ଼ ସତର୍କର ଘଡ଼ସନ୍ଧି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଦିନକୁଦିନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଡକ୍ତରଖାନାରେ ସୁବିଧା ବଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଔଷଧ ଖାଇବା କମାଉ ନାହାନ୍ତି। ବରଂ ଏହା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତର  ଚିକିତ୍ସା କ୍ୟାପିଟାଲ୍‍ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଉଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ବିନା କୌଣସି ଡକ୍ତର

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Nov 28, 2025, 08:30 PM IST

Trending Photos

ଉତ୍କଟ ହେଉଛି ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଔଷଧ ସେବନ: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୮୦% ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ମନଇଚ୍ଛା ଔଷଧ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବଡ଼ ସତର୍କର ଘଡ଼ସନ୍ଧି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଦିନକୁଦିନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଡକ୍ତରଖାନାରେ ସୁବିଧା ବଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଔଷଧ ଖାଇବା କମାଉ ନାହାନ୍ତି। ବରଂ ଏହା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତର  ଚିକିତ୍ସା କ୍ୟାପିଟାଲ୍‍ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଉଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ବିନା କୌଣସି ଡକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶରେ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍‍ ମନକୁ ମନ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ମନ ଇଚ୍ଛା ରୋଗ କିଣୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଏପିଡେମିଓଲୋଜି ଆଣ୍ଡ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହେଲ୍ଥେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ  ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି।

ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ—ସହରର ପ୍ରାୟ ୭୯.୯% ବାସିନ୍ଦା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଏପରି ମନକୁ ମନ ଡାକ୍ତର ହେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ୫୩.୭% ଥିବା ବେଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ ୨୭ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ।  ଆଇସିଏମଆର–ଆରଏମଆରସିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଂଶୁମାନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସ ନିଜର ଅଧ୍ୟନକୁ ଆଧାର କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, “ଲୋକମାନେ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରକ ନୁହେଁ—ସେମାନେ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଗୁରୁତର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆହ୍ୱାନ  ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।” ଯୁବକ, ଉଚ୍ଚ ଆୟବର୍ଗ ଓ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବୀମା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏପରି ଆଚରଣ ଦେଖାଉଥିବା ସେ ତାଙ୍କ ଗବେଷଣାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ରୋଗୀ–ଡାକ୍ତର–ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଧାରରେ ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ହେଉଛି  ବିନା ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ବିନା ଅବାଧ ଔଷଧ ବିକ୍ରି । ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୁଗଲ ଡାକ୍ତର। ଅର୍ଥାତ୍‍ ଲୋକଙ୍କ ରୋଗ ହେଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‍ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରିଆ।  ତୃତୀୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମହଙ୍ଗା ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ। ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତାରେ ଡାକ୍ତର ନ ମିଳିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ହେଲେ  ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଔଷଧ ସେବନ ଅନେକ ପାର୍ଶ୍ୱପ୍ରତକ୍ରିୟା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। କୌଣସି ଔଷଧ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Health Habit of Bhubaneswar
ଉତ୍କଟ ହେଉଛି ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଔଷଧ ସେବନ: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୮୦% ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ମନଇଚ୍ଛା ଔଷଧ
Plight of Disables in odisha
ରାଜ୍ୟରେ ୪୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଭତ୍ତା
richest MLA of India
Richest MLA Of India: ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବିଧାୟକ କିଏ?...ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଉଡ଼ିଯିବ
Ind vs SA
ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କେଏଲ ରାହୁଲ, କାହାକୁ କରିବେ ସାମିଲ ଏବଂ କାହାକୁ ଦେବେ ବାଦ?
Explosion in Bhubaneswar
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୋମାମାଡ଼ରେ ରହିଛି କି ଆତଙ୍କୀ ଲିଙ୍କ୍!