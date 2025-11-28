Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3022185
Zee OdishaOdisha Trending

ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନାଦର୍ଶ ଚିତ୍ର: ୨୬୧ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ନାହାନ୍ତି

 ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଭବିଷ୍ୟତର ପିଢ଼ି ଗଢ଼ିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିରେ ଏବଂ ଅନାଦର୍ଶ କାହାଣୀସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବିଶେଷକରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ୍‍ଠୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ଦରମା, ଦାୟିତ୍ୱ କରାଯାଇଥିଲେ ବି

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Nov 28, 2025, 09:21 PM IST
  • ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ପିଜିଟି, ଟିଜିଟି ଓ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ, ୬୪୦୬ ଜଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରୁ ପିଜିଟିରେ ୧୧୨୬, ଟିଜିଟିରେ ୨୪୮୫ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ୭୭୪ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୨୦୨୧ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି।

Trending Photos

ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନାଦର୍ଶ ଚିତ୍ର: ୨୬୧ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ନାହାନ୍ତି

ଭୁବନେଶ୍ୱର:  ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଭବିଷ୍ୟତର ପିଢ଼ି ଗଢ଼ିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିରେ ଏବଂ ଅନାଦର୍ଶ କାହାଣୀସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବିଶେଷକରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ୍‍ଠୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ଦରମା, ଦାୟିତ୍ୱ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ଏଠାରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ୮୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ। ଏପରିକି ୩୧୫ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ୨୬୧ ସ୍କୁଲ୍‍ରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍‍ ନଥିବା ଖୋଦ୍‍ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍‍ ୮୨% ସ୍କୁଲ୍‍ରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାହାନ୍ତି।

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ୩୧୪ ବ୍ଲକରେ ୩୧୫ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ସବୁ ସ୍କୁଲ୍‍ରେ ଜଣେ ଲେଖାଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍‍ ଓ ଭାଇସ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ୍‍ ରହିବାର ବିଧି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ୫୪ଟି ସ୍କୁଲ୍‍ରା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍‍ ଥିବା ବେଳେ ୧୩୦ ସ୍କୁଲରେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ଭାଇସ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍‍ ୧୮୫ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି।

ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ପିଜିଟି, ଟିଜିଟି ଓ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ, ୬୪୦୬ ଜଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରୁ ପିଜିଟିରେ ୧୧୨୬, ଟିଜିଟିରେ ୨୪୮୫ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ୭୭୪ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୨୦୨୧ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିଯୁକ୍ତି ନିଜେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନଦେବା ଏବେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧୂଳିସାତ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ ଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

cm mohan charan majhi
ଟୋକିଓ ବଧିର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ବିଜେତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
OAV Teacher's scarcity
ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନାଦର୍ଶ ଚିତ୍ର: ୨୬୧ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ନାହାନ୍ତି
Health Habit of Bhubaneswar
ଉତ୍କଟ ହେଉଛି ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଔଷଧ ସେବନ: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୮୦% ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ମନଇଚ୍ଛା ଔଷଧ
Plight of Disables in odisha
ରାଜ୍ୟରେ ୪୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଭତ୍ତା
richest MLA of India
Richest MLA Of India: ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବିଧାୟକ କିଏ?...ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଉଡ଼ିଯିବ