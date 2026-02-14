8th Pay Commission: ୩୧ ଡିସେମ୍ୱର ୨୦୨୫ ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ତଥ୍ୟ

8th Pay Commission: ଡିସେମ୍ବର ୩୧, ୨୦୨୫ କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ କ’ଣ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ପେନସନ ସଂଶୋଧନରୁ ଲାଭ ପାଇବେ? ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଂସଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଅଷ୍ଟମ ସିପିସିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦରମା, ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନସନ ଉପରେ ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି।
8th Pay Commission: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୩ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରଠାରୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି । ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ’ଣ ନୂତନ ପେନସନ ସଂଶୋଧନ ଅଧୀନରେ ଆସିବେ? ଅର୍ଥ ଆଇନ ୨୦୨୫ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପେନସନ ନିୟମକୁ ବୈଧ କରିବା ପରେ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଏହି ଚିନ୍ତା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କିଛି ମହଲ ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଯେ, ପୁରୁଣା ଏବଂ ନୂତନ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିକଟରେ ସଂସଦରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।
ସଂସଦରେ କ’ଣ ପଚରାଯାଇଥିଲା?
ଲୋକସଭାରେ ଜଣେ ସାଂସଦ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପେନସନଭୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ଡିସେମ୍ବର ୩୧, ୨୦୨୫ କିମ୍ବା ତା’ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ପେନସନ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି?
ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କ’ଣ କହିଥିଲେ?
ଲୋକସଭାରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଷ୍ଟମ ସିପିସିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦରମା, ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନସନ ଉପରେ ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା ସହିତ ପେନସନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପେନସନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସିଭିଲ୍ ସେବା (ପେନସନ) ନିୟମ, ୨୦୨୧ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସିଭିଲ୍ ସେବା (ଅସାଧାରଣ ପେନସନ) ନିୟମ, ୨୦୨୩ ଅଧୀନରେ ଆସେ। ପେନସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ସାଧାରଣ ଆଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ବେତନ କମିଶନଙ୍କ ଗୃହୀତ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଆର୍ଥିକ ଆଇନ, ୨୦୨୫ର ଅଂଶ IV ବିଦ୍ୟମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନାଗରିକ ସେବା (ପେନସନ୍) ନିୟମ ଏବଂ ପେନସନ୍ ଦାୟିତ୍ବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଧ କରେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ ନାଗରିକ କିମ୍ବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପେନସନ୍ ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ନାହିଁ। ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅର୍ଥ ଆଇନ ପେନସନ୍ ଭୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନୂତନ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ।
ପେନସନ୍ ସଂଶୋଧନ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା?
ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥ ଆଇନ, ୨୦୨୫ ପାସ୍ ହେବା ପରେ ପେନସନ୍ ଭୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଅନେକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୟ କରିଥିଲେ ଯେ: ୧ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ପରି ଏକ କଟ-ଅଫ୍ ତାରିଖ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ପାଇବେ ନାହିଁ। ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଅବସର ତାରିଖ ଉପରେ ଆଧାର କରି ପେନସନ୍ ଭୋଗୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ।
ଏହା ଏକ ନୂତନ ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ। ପୂର୍ବ ବେତନ କମିଶନ ସମୟରେ ଅତୀତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ସମ୍ପର୍କରେ ସମାନ ବିତର୍କ ଉଠିଥିଲା। ତଥାପି, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ମଧ୍ୟ ପେନସନ୍ କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିବରଣୀ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
କ’ଣ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି?
ସରକାର ସଂସଦକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ପୂର୍ବରୁ ୩ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ରେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ ଏବଂ ଏହାର ସନ୍ଦର୍ଭ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ (ToR) ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, କମିଶନ ଗଠନ ତାରିଖରୁ ୧୮ ମାସ ସମୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହାର ସୁପାରିଶ ଦାଖଲ କରିବା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦରମା, ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନସନ ଉପରେ ସୁପାରିଶ କରିବା ପାଇଁ।
୩୧ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ?
ସଂସଦୀୟ ଉତ୍ତର ଆଧାରରେ, ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ପେନସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପେନସନ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟମାନ ପେନସନ ନିୟମ ସମାନ ରହିବ। ତଥାପି, ପେନସନ ସଂଶୋଧନର ସଠିକ୍ ଗଠନ (ସୂତ୍ର, ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିମ୍ବା ସମାନତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମେତ) କେବଳ କମିଶନ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଜଣାପଡିବ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
