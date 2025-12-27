8th Pay Commission Salary Hike 2026: ଲେବଲ ୧ ରୁ ୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ଏହିଦିନଠୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଦରମା

8th Pay Commission Update: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ପରେ ଦରମା । ସେନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍।
8th Pay Commission Update: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ପରେ ଦରମା । ସେନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ୨୦୨୫, ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ୍ ଗଠନକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୩ ତାରିଖରେ ସନ୍ଦାର୍ଭାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ହେଲେ, କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀ ଙ୍କ ଏବେ ଟେନସନ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି। ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସେନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦରେ ରହିଛନ୍ତି ସଭିଏଁ...
ମୂଳ ଦରମା ଦ୍ୱି-ଗୁଣିତ ହେବା ଆଶା କରାଯାଉଛି:ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ୨.୧୫ ସରକାର ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୌଳିକ ଦରମା ଦୁଇଗୁଣରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ଦରମା ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି।
ଜାନୁଆରୀ ୧,୨୦୨୬ରୁ ବଢିବ କି ଦରମା? ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଡିସେମ୍ବର ୩୧,୨୦୨୫ରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ନୂତନ ଦରମା ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ, ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହାର ସୁପାରିଶକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ଦରମା ବିଳମ୍ବରେ ପାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ତାରିଖରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବକେୟା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି।
ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ’ଣ ଏବଂ ଏହା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ନିର୍ଣ୍ଣୟକ କରିବାର ଗୁଣକ। ଯାହା ନୂତନ ମୌଳିକ ଦରମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୌଳିକ ଦରମାକୁ ଗୁଣନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ। ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସେତେ ଅଧିକ ହେବ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ଦୈନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସରକାରୀ ବଜେଟ୍ କୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖାଯାଇ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ।
୨.୧୫ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଦରମା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ?
ଯଦି ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ୨.୧୮ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ତେବେ,ଦରମା ଦ୍ବି-ଗୁଣିତ ହେବ। ଉଦାହରଣ ସୂରୁପ, ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୌଳିକ ଦରମା ୧୮,୦୦୦ ଥାଏ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ମୌଳିକ ଦରମା ୨.୧୫ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ ୩୮,୭୦୦ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି, ୫୦,୦୦୦ ମୂଳ ଦରମା ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦରମା ପ୍ରାୟ ୧,୦୭,୫୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ଦରମା ସହ ବଢିବ DA, HRA ଏବଂ ପେନସନ୍: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ମୌଳିକ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ DA, HRA ମଧ୍ୟ ବଢିବ। ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋଟାଅଙ୍କର ପେନସନ୍ ପାଇବେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଶ୍ବାସ କଲେ ,ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ୨.୧୫ % ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏନେଇ ସରକାର କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି ନାହାଁନ୍ତି।