ଭାରତ-ବ୍ରିଟେନ୍‍ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ: ବ୍ରିଟେନର ୯ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାରତରେ ନିଜର ଶାଖା ଖୋଲିବେ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Oct 09, 2025, 10:09 PM IST
ବର୍ତ୍ତମାନର ବୈଶ୍ୱିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ-ବ୍ରିଟେନ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ଥିରତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଭୂତପୂର୍ବ।  ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ  ବ୍ରିଟେନ ଗସ୍ତ ସମୟରେ,  ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମା କେବଳ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମା ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱର ଦୁଇ ସର୍ବବୃହତ୍ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗୀ ପ୍ରଗତି, ସହଭାଗୀ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅଂଶୀଦାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରୋଡମ୍ୟାପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ।    ଏହି ରାଜିନାମା ଉଭୟ ଦେଶରେ ଏମ.ଏସ.ଏମ.ଇ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଆଜି ଭାରତରେ ନୀତିଗତ ସ୍ଥିରତା, ପୂର୍ବାନୁମାନଯୋଗ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଔଷଧ, ଶକ୍ତି, ଅର୍ଥ ସମେତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ବିଷୟ ଯେ ବ୍ରିଟେନର ୯ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାରତରେ ନିଜର କ୍ୟାମ୍ପସ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା-ଶିଳ୍ପ ଭାଗିଦାରୀ ଆମର ନବସୃଜନ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରେରକ ଶକ୍ତି ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଟେଲିକମ୍, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ବାୟୋଟେକ୍, କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ସାଇବର ଏବଂ ମହାକାଶ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗର ଅଗଣିତ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସହ-ଡିଜାଇନ ଏବଂ ସହ-ଉତ୍ପାଦନ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ। ଏହି ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଢ଼ ସହଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ବିରଳ-ଖଣିଜ, ରେୟାର ଆର୍ଥ, ଏ.ପି.ଆଇ ଭଳି ରଣନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମେ ଏକ ସଂରଚିତ ଢଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଏହା ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଦିଗ ଦେବ ବୋଲି ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି,  ଆଜି ବିଶ୍ୱର ବାସ୍ତବ ସମୟର ଡିଜିଟାଲ ନେଣଦେଣର ପ୍ରାୟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଭାରତରେ ହେଉଛି। ଆର୍ଥିକ ସେବାରେ ବ୍ରିଟେନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଭାରତର ଡିପିଆଇ ମିଳିତ ଭାବେ ସମଗ୍ର ମାନବଜାତିକୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରିପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

 ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ। ‘ଆମେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ସିଧାସଳଖ ନିବେଶ କରୁଛୁ। ୨୦୩୦ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ୫୦୦ ଗିଗାୱାଟ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଭାରତ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରୁଛି। ଏବଂ ଏସବୁ ଭାରତ-ବ୍ରିଟେନ ସହଯୋଗକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାରତର ଏହି ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ   ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି।

 

