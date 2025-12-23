Tata Power Vs Industry in Odisha: ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଶିଳ୍ପାୟନ- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଟାଟା ତଡ଼ୁଛି!

ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତଥା ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହାତ ଖୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ହୃଦୟ ଖୋଲି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍ଥାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଟାଟା ପାଓ୍ୱାର ରାଜ୍ୟରୁ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ଧମକାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ କି ତନ୍ତ୍ରୀ ବା ଆଇନ କାହା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ହେଉନି ଟାଟା ପାଓ୍ୱ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତଥା ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହାତ ଖୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ହୃଦୟ ଖୋଲି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍ଥାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଟାଟା ପାଓ୍ୱାର ରାଜ୍ୟରୁ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ଧମକାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ କି ତନ୍ତ୍ରୀ ବା ଆଇନ କାହା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ହେଉନି ଟାଟା ପାଓ୍ୱାର। ଆଉ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଦିନ ଅଧରେ ଦେଖାଉଛି ଲଣ୍ଠନ। ଏପରି ଅଲିଖିତ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଏବେ ରାଉରକେଲାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଶିଳ୍ପ ଚଳାଉଥିବା ଏକ ଗୋଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କାରଖାନା ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଚାଲିଯିବାକୁ ବସିଛି।
୨୦୦୩ ମସିହାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ରାଉରକେଲାର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଫିଡ୍ସକୁ ଏପରି ଧମକ ଦେଇଛି ଟାଟା ପାଓ୍ୱାର। ଖାଲି ଧମକ ତ ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ବିଜୁଳି କାଟି କାରଖାନାକୁ ଅନେକ ଦିନ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ରହିତାଦେଶ ଟାଟାକୁ ନିରସ୍ତ୍ର କରିପାରି ନାହିଁ କି ବିଭାଗୀୟ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏପରିକି ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଡକୋଠାରୁ ବିଜୁଳି ବଣ୍ଟନ ଦାୟିତ୍ୱ ଟାଟା ପାଓ୍ୱାର ପାଇଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ତିଳେମାତ୍ର ଖାତିର କରିନାହିଁ କମ୍ପାନୀ। ଶେଷରେ ସରକାର ବଦଳି ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଫୁ’ କରିଦେଇଛି ଟିପିଡବ୍ଲୁଓଡିଏଲ୍। କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା କୋର୍ଟ ଓ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା କାଗଜପତ୍ର ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।
୨୦୦୩ ମସିହାରୁ ରାଉରକେଲାର ସେକ୍ଟର ବିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଫିଡ୍ସ୍। ଏହି କମ୍ପାନୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଶିଳ୍ପ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇ ବିଜୁଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦାଖଲ କରି ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଟାଟା ରାଜ୍ୟର ବିଜୁଳି ସଂସ୍ଥାକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଅଯାଚିତ ଭାବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଫିଡ୍ସକୁ ଧମକ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କୋାର୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତଥା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆନ୍ତରୀଣ ଆଦେଶ ରହିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଟାଟା ପାଓ୍ୱାର ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ତାଲିକାରୁ ବୃହତ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏହା ଉପରେ ଲଦିଥିଲା ୬ କୋଟି ୧୧ଲକ୍ଷ ୨୮ ହଜାର୧୮୫ ଟଙ୍କାର ବିଜୁଳି ବିଲ। ଏ ବିଲ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ଏହାର ବିଲ୍ ମାଗିବାରୁ କମ୍ପାନୀକୁ ମିଳିଲା ବିଜୁଳି କାଟ୍ ଜବାବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସୁଧ ଆଉ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧର ହିସାବ କିତାବ ବି ମଗା ଯାଇଥିଲା ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ।
ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପ ଚଳାଇବା ଲାଗି ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଗୁହାରି କଲେ ସେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀକୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏହା ୩ କୋଟି ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ନଥିପତ୍ରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ମାମଲାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯେତେଥର କମ୍ପାନୀ ମାଗିଛି ସେତେଥର ବିଜୁଳି କାଟ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏହାର କମ୍ପାନୀ ମୁଖ୍ୟ ବାଳମୁକୁନ୍ଦ କଦ୍ମଓ୍ୱାଲା। ପୁଣି କମ୍ପାାନୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରଖିବାକୁ ବିନା ବିଲରେ ଟିପିଡବ୍ଲୁଓଡିଏଲ୍ର ଜୁଲମକୁ ସହି ତାଙ୍କୁ ୨ କୋଟି ୮୨ ଲକ୍ଷ ୭୭ ହଜାର ୬୬୯ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତଥାପି ମାମଲା ସମାଧାନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଆଉ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ୮% ସରକାରୀ ଶୁଳ୍କର ବି ହିସାବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ବି ଟାଟା ପାଓ୍ୱାର ଲୁଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ସବୁବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ ବିଲ ପଇଠ କରୁଥିବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଫିଡ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଲାଗି ବକେୟା ବିଲ୍ ମଗାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ସଂସଦରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ବିଜୁଳି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ହକ୍ ବା ଅଧିକାର ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏହି ବିଲ୍ ଆସିବା ପରେ ବିଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ବକେୟା ରାଶି ସେ ପଇଠ କରିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା। ୨୦୨୩ ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ଏମିତି ଏକ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜବାବରେ ଅର୍ଥ ପଇଠ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବିଲ୍ ଅନୁସାରେ ୪ କୋଟି ୭୨ ଲକ୍ଷ ୩୩ ହଜାର ୩୨୩ ଟଙ୍କା ପଇଠ କରିବା ପରେ ଯଦି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ନିର୍ବାହୀଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ବିଲ୍ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ବିଲ୍ ଦିଆଗଲେ ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱର ହିସାବ ମିଳେ। ଏଥିରେ କେତେ ଅର୍ଥ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ତାହା ବି ଜଣାପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାରେ ରହିଛି ଟାଟା ପାଓ୍ୱାରର ଏହି ଟିପିଡବ୍ଲୁଓଡିଏଲ୍।
ନଭେମ୍ବର ୧୫, ୨୦୨୩ର ଏହି ଚିଠି ପାଇବା ପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଫିଡ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭାଗ ସହ ଗ୍ରୀଡ୍କୋକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲିଥିଲେ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାଳମୁକୁନ୍ଦ କଦ୍ମଓ୍ୱାଲା।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨, ୨୦୨୪ରେ ଗ୍ରୀଡ୍କୋ ଏହି ବିଷୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଟିପିଡବ୍ଲୁଓଡିଏଲ୍ର ନିର୍ବାହୀଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାଟା ପାଓ୍ୱାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ବକେୟା ବାବଦରେ ଏକ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା ସହ କମ୍ପାନୀ ଚାଲୁ ବିଲ୍ ପଇଠ କରୁଥିବର ଯାଏ ବିଜୁଳି ସରବରାହ ବନ୍ଦ ନକରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।
ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଟାଟାପାଓ୍ୱାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ସିଇଓଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୪ ତାରିଖରେ ଏସବୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଅନୁରୋଧକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଫିଡ୍ସକୁ ବିଜୁଳି ବକେୟା ୪ କୋଟି ୮୨ ଲକ୍ଷ ନଦେଲେ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନୋଟିସ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହା ପରେ ୧୨ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ଏମିତି ଏକ ଅନୁରୂପ ନୋଟି ଆସିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ବକେୟା ବିଜୁଳି ସୁଧସହ ମୂଳର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା ୩ କୋଟି ୭୮ ଲକ୍ଷ ୫୩ ହଜାର ଟଙ୍କା। ଅର୍ଥାତ୍ ୯ ମାସରେ ଏହି ବକେୟା ପାଉଣା ମୂଲ୍ର ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଥିଲା। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ଯେ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇକୁ ଟାଟା ପାଓ୍ୱାର ଦୁହାଁଳିଆ ଗାଈ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବ୍ୟାହତ ଦେଇ ବିଜୁଳି କାଟି ଚାଲିଛି। ଏ ବିଜୁଳି କାଟ ପୁଣି ଚାଲୁ ଖାତା ବା ବିଲ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ରହିଛି ଟାଟା ପାଓ୍ୱାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ବିବାଦୀୟ ଅର୍ଥ ଏବଂ ଏହାର ସୁଧ। ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ, ବା ପ୍ରମାଣମୂଳକ ବିଲ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଟାଟା ପାଓ୍ୱାର ସମର୍ଥ ହୋଇପାରି ନାହିଁ।
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ହେଲେ ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବି ଫୁ’ କରିଛି ଟାଟା ପାଓ୍ୱାର। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ବିଜୁଳି ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଟାଟାକୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ଭାଇ ହୋଇ ବସି ରହିଛି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବି ମାନିବାକୁ ନାରାଜ।
ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ବିଲ୍ ନଥାଇ ପାଉଣା ଆଦାୟ କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ପୁଣି କୋର୍ଟଙ୍କ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ଏକ ବକେୟା ମାମଲା ଉପରେ ସୁଧ କସିବା କେଉଁ ନିୟମର ଅଂଶ ବିଶେଷ? ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ନା ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ? ସର୍ବୋପରି ଏହା ଏକ ଶାସନ ବିହୀନ ସରକାରର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ନାହିଁ କି?