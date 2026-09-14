Add Zee Business As A Preferred Source
App

Crime News: ବାପା ସାଜିଲା ସଇତାନ୍! ତିନି ଝିଅଙ୍କ ସହ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଥରରେ ....

Crime News: ବାପା ପାଲଟିଲା ସଇତାନ୍! ନେଇଗଲା ତିନି ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ଛାଡିଲାନି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ତର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 14, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 05:02 PM IST
Crime News: ବାପା ସାଜିଲା ସଇତାନ୍! ତିନି ଝିଅଙ୍କ ସହ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଥରରେ ....

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Puri Crime: ବାଇକ୍ ଧକ୍କାକୁ ନେଇ ମାରପିଟ୍, ପରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକଙ୍କୁ....
2
3
4
5