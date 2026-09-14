Crime News: ବାପା ସାଜିଲା ସଇତାନ୍! ତିନି ଝିଅଙ୍କ ସହ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଥରରେ ....

Crime News: ବାପା ପାଲଟିଲା ସଇତାନ୍! ନେଇଗଲା ତିନି ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ଛାଡିଲାନି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ତର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ତ ଘଟିଲା? ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ତ ପଛରେ କଣ ରହିଛି କାରଣ? ସେନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ୍। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁରରେ ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ତ ଘଟିଛି। ମୃତକ ହେଲେ ୪୦ ବର୍ଷୀୟ ଗୀତା ଝା ଓ ତାଙ୍କ ୩ ଝିଅ-ନନ୍ଦିନୀ, ରାଧିକା ଓ ଗୌରୀ। ଝିଅମାନଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ ୧୫ରୁ ୨୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ୪୫ ବର୍ଷୀୟ ରାହୁଲ ଝା।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘରେ ୪ ଜଣ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଥରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ୪୫ ବର୍ଷୀୟ ରାହୁଲ ଝା । ଏପରିକି ହତ୍ୟାକାରୀ ଜଣକ ୪ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସକାଳୁ ୮୫ ବର୍ଷୀୟ ପିତାଙ୍କୁ ଚା କରି ଦେବା ସହ ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସାରି କୌଣସି କାମରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ,ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ପଡୋଶୀ ଗୀତା ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନଦେଖିବାକୁ ସନ୍ଦେହ ବଢିଥିଲା। ପରେ ପୋଲିସ୍ କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ୍ ଜବତ କରିଛି। ପାରିବାରିକ ବିବାଦ କାରଣରୁ ଏ-ହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ତ ଘଟିଛି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ରାହୁଲ୍ ଝାଙ୍କୁ ପୋଲିସ୍ ଗିରଫ କରିଛି। ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।