Tribal Life: ଏହି ଜନଜାତିର ଅଜବ ନିୟମ, ବିବାହ ପରେ ପୁଅ ଯାଏ ଶାଶୁଘର !

Tribal Life: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମ ସମାଜରେ ସାଧାରଣତଃ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ମେଘାଳୟ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଖାସି ଜନଜାତି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଥା ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପିତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହେଁ, ବରଂ ମାତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଜ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ, ଜଣେ ମହିଳା। ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମାତାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ଝିଅମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ରହି ପରିବାରର ପରମ୍ପରା ବହନ କରନ୍ତି।

ମାଆଙ୍କ ନାମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ
ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ନାମ ସେମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଉପନାମ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଖାସି ଜନଜାତିର ପରମ୍ପରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏଠାରେ ଜନ୍ମିତ ପିଲାମାନେ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପନାମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହି ପରମ୍ପରା ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପ୍ରଚଳିତ, ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏହି ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଏହି ଜନଜାତିକୁ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରେ, ଯେଉଁଠାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ବିଧି
ଖାସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବିବାହ ପରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ବରଂ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଉତ୍ସବ ଦିଆଯାଏ। ବିବାହ ପରେ, ବର ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ପୁଅମାନେ ସମସ୍ତ ଘରକାମ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଝିଅମାନେ ବାହାରେ କାମ କରିବାକୁ ମୁକ୍ତ। ଏହି ବିଦାୟ ଉତ୍ସବ ପୁଅର ପରିବାର ଉପରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ; ବରଂ, ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ବିଧି ଯାହା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଧରି ପ୍ରତିରୋଧ ବିନା ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି।

ଗାରୋ ଏବଂ ନାୟାର ଜନଜାତି ମଧ୍ୟରେ ମହିଳାମାନେ ଶାସନ କରନ୍ତି
ଖାସି ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତର ଗାରୋ ଏବଂ ନାୟାର ଭଳି ଜନଜାତି ମଧ୍ୟ ସମାନ ମାତୃସତ୍ତ୍ୱାଧିନ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି। ମେଘାଳୟର ଗାରୋ ପର୍ବତମାଳାରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ପରିବାରରେ, ମା ହେଉଛନ୍ତି ଘରର ପ୍ରକୃତ ମୁଖ୍ୟ, ଏବଂ ସାନ ଝିଅ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ନାୟାର ଜନଜାତିରେ, ମହିଳାମାନେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଶାସନ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପରିବାରର ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କା ମହିଳାଙ୍କୁ "ଥରବାଦ" କୁହାଯାଏ, ଯାହାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ଗଭୀର ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

