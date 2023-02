Aadhaar Card: ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ହଜି ଯାଇଛି କି? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହିପରି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବିନା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Aadhaar

Aadhaar Card Recover without Registered Mobile Number: ଆଧାର କାର୍ଡ ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ (Important Document) । ଆମକୁ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ (Aadhaar Card) ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ, ଆଧାର କାର୍ଡ ହଜିଯିବା ପରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ତେଣୁ, ଅନଲାଇନ୍ (Online Aadhaar Download) ଓ ଅଫଲାଇନ୍ ଆଧାର (Offline Aadhaar Download) ର ଆକ୍ସେସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ।

ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବିନା ଆଧାର କାର୍ଡ (Aadhaar Card) ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ । ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଆଧାର କାର୍ଡ (Aadhaar Card) ପ୍ରଦାନକାରୀ କମ୍ପାନୀ UIDAI ଆଧାର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବିନା ଆଧାର କିପରି ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇପାରିବ (Aaadhar Download Without Registered Mobile Number)-

ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବିନା ଏହିପରି ଆଧାର କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

ଷ୍ଟେପ୍ ୧- ପ୍ରଥମେ ଆପଣ UIDAI ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।

ଷ୍ଟେପ୍ ୨- ଏହା ପରେ My Aadhaar କୁ ଯାଆନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଡ୍ରପ୍ ଡାଉନ୍ ମେନୁ ଖୋଲିବ ।

ଷ୍ଟେପ୍ ୩- ଏହା ପରେ ଆପଣ 'Order Aadhaar Reprint' ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।

ଷ୍ଟେପ୍ ୪- ଏହା ପରେ ଆପଣ ୧୨ ନମ୍ବରର ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ନମ୍ବର (VID) ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ।

ଷ୍ଟେପ୍ ୫- ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ Security Code ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

ଷ୍ଟେପ୍ ୬- ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 'My Mobile number is not registered' ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

ଷ୍ଟେପ୍ ୭- ଏହା ପରେ ଆପଣ alternative number କିମ୍ବା non-registered ବିକଳ୍ପରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ।

ଷ୍ଟେପ୍ ୮- ଏହା ପରେ ଆପଣ 'Send OTP' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଷ୍ଟେପ୍ ୯- ଏହା ପରେ ଆପଣ 'ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମା' ଚେକ୍ ବକ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ Submit କରନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ଆପଣ OTP ଭେରିଫାଇ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ପୃଷ୍ଠାକୁ ପୁନଃ ପଠାଇଦେବ ।

ଷ୍ଟେପ୍ ୧୦- ଏହା ପରେ ଆଧାର ରିପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ 'Preview Aadhaar Letter' ସ୍କ୍ରୀନରେ ଦେଖନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ PDF ଭାବରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ । ଏହା ପରେ ଆପଣ ନିଜର ଡିଜିଟାଲ୍ ସାଇନ୍ ଜମା କରନ୍ତୁ ।

ଷ୍ଟେପ୍ ୧୧- ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ଭିସ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ମିଳିବ । ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ ।