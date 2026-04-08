Rourkela Aircraft Crash: ରାଉରକେଲା ପ୍ଲେନ କ୍ରାସର ଆସିଲା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ,ଜାଣନ୍ତୁ ସବିଶେଷ

Rourkela Aircraft Crash: ଯାହା ଉଡ଼ାଣ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସଚେତନତାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ସଠିକ୍ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଫଳତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଯାଞ୍ଚ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରାଥମିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀର ବିଫଳତାକୁ ଏକ ଟ୍ରିଗରିଂ କାରକ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଇଙ୍ଗିତ କରେ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 08, 2026, 07:27 PM IST

Rourkela Aircraft Crash: ବୁଧବାର ଦିନ ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ରାଉରକେଲାରେ ଜାନୁଆରୀ ୧୦ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଇନ୍ଧନ ଲିକ୍ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସମସ୍ୟା ଏହି ମାରାତ୍ମକ ଘଟଣା ପଛରେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (AAIB) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ରିପୋର୍ଟ, ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆୱାନ୍ ଏୟାର ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ ଏକ ଛୋଟ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର କ୍ରମ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରେ।

AAIB ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଉରକେଲାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବିମାନରୁ ଇନ୍ଧନ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ଇଞ୍ଜିନ୍ ତ୍ରୁଟିର କାରଣ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ଯାହା ଶେଷରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ ୧୦ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଏକ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବିମାନ ସେବାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ପାଇଲଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ "ମେ-ଡେ କଲ୍" ଜାରି କରିଥିଲେ, ଯାହା ଉଡ଼ାଣ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସଚେତନତାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ସଠିକ୍ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଫଳତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଯାଞ୍ଚ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରାଥମିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀର ବିଫଳତାକୁ ଏକ ଟ୍ରିଗରିଂ କାରକ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଇଙ୍ଗିତ କରେ।

"ରାଉରକେଲାଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୩୦ NM ଦୂରରେ, କ୍ରୁ ଇଞ୍ଜିନ ତେଲ ଚାପ କମ୍ ଥିବା ଦେଖିଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ତଦାରଖ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ ତେଲ ଚାପରେ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ ଶକ୍ତିରେ ହ୍ରାସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। କମ ତେଲ ଚାପ ସୂଚିତ ହେବା ପରେ, କ୍ରୁ ଅଣ-ସାଧାରଣ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଇଞ୍ଜିନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିକଟତମ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ," ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।

"ରାଉରକେଲା ATC (ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ)କୁ ଏକ ମେ-ଡେ କଲ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ବିମାନଟି ନିକଟତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଭୂଖଣ୍ଡ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପରେ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଉଚ୍ଚତା ଯୋଗୁଁ ଏକ ଶୁଖିଲା ନଦୀ ପଠାଣରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରୟାସ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ କ୍ରୁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଖୋଲା କ୍ଷେତ୍ର ବାଛିଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୁ ମୁକ୍ତ ଥିଲା। ତଥାପି, ଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ସମୟରେ, ବିମାନଟି ଏକ ଗଛର ଶୀର୍ଷରେ ଏବଂ ଗଛର ବହୁତ ନିକଟରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲାଇନକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। କ୍ରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲାଇନକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିମାନଟି ଉଚ୍ଚତା ହରାଇ ଭୂମିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

