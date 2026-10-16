/Mohan Charan Majhi:ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ABVP ବିପୁଳ ବିଜୟ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Mohan Charan Majhi: ଆଜି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ (ABVP) ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଫଳାଫଳକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ଏହି ବିପୁଳ ବିଜୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଏକତାର ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ (ABVP),ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଛାତ୍ର ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ସଶକ୍ତ ସ୍ୱର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବାରୁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ (ABVP)କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏହି ବିଜୟ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @narendramodi ଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୁବପିଢ଼ି (Gen Z)ଙ୍କ ଅତୁଟ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ 'ଜ୍ଞାନ, ଶୀଳ ଓ ଏକତା'ର ଆଦର୍ଶରେ ଗଢ଼ା ଏହି ସଂଗଠନ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଗଢ଼ିତୋଳିବ। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ଏହି ମହାନ ଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତ ବିଜୟୀ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରୁଛି। Heartfelt congratulations to the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) for its historic and spectacular victory in student union elections across colleges and universities in Odisha. This mandate reflects the confidence and trust of Gen Z on Hon. PM Shri Narendra Modi ji. I am confident that the organisation will uphold the ideals of knowledge, character and unity, respect the voices of all students and foster a healthy academic environment on campuses. I wish all the victorious representatives a successful tenure and a bright future as they contribute to nation-building and the vision of a Viksit Odisha. @ABVPVoice @abvpodisha
— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) October 16, 2026
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ଏ-ହି ଜନମତ ରାଜ୍ୟର କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶିକ୍ଷାଗତ ପରିବେଶ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ନବନିର୍ବାଚିତ ଛାତ୍ର ନେତାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସଫଳ ହେଉ ବୋଲି କାମନା କରିବା ସହ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ର କଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଦେଶ ଗଠନର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।