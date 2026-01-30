Crime News: ପାଠ ପଢାର ଚାପ ନେଲା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ

Odisha News: ପାଠ ପଢାର ଚାପ ନେଲା ଜୀବନ। ହରିୟାଣାର ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ୧୩ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅ ନିଜ କୋଠରୀରେ ଫାଶୀ ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
Odisha News: ପାଠ ପଢାର ଚାପ ନେଲା ଜୀବନ। ହରିୟାଣାର ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ୧୩ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅ ନିଜ କୋଠରୀରେ ଫାଶୀ ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ସେହି କୋଠରୀରୁ ଏକ ଡାଏରୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମାଜିକ ପରିସରରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର ରାତିରେ ଅଦିତି ଶୋଇବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ତାଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଡାକିବା ସତ୍ତ୍ୱେ,ଅଦିତି କବାଟ ଖୋଲି ନଥିଲେ। ଝରକା ଦେଇ ଚାହିଁ ତାଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କୁ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନରେ ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ଏହା ପରେ,ପରିବାର ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ,ଯେଉଁମାନେ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ।
ପୋଲିସ ଝିଅର କୋଠରୀରୁ ଏକ ଡାଏରୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁବାର ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଏବଂ କେଉଁଠାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଭାରି ଟେନସନ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ତାଙ୍କ ଡାଏରୀରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଅଦିତି ଏପ୍ରିଲରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ।
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରନ୍ତି। ASI ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ଝିଅଟିର ବାପାମାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ତଥ୍ୟ ମିଳି ନାହିଁ। ଝିଅଟିର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ସେ,ତାଙ୍କ ଡାଏରୀରେ ପାଠପଢ଼ାର ଚାପ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ।