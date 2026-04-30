୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅଘଟଣ: ଜଳିଗଲା ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ କାର୍, ୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 30, 2026, 10:33 AM IST

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼: ହେମଗିର ଥାନା ରତନସରା ଡିବିଏଲ କ୍ୟାମ୍ପ୍‌  ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଜଳିଯାଇଛି ୨ ଟ୍ରକ୍ । ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ସମୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି ।

ରାଜସ୍ଥାନର ଅଲୱାର ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷ୍ମଣଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ କୋଟା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ କାରରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ ତାହା ଜଳିଯାଇଛି। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ, ନିଆଁ ସମଗ୍ର ଗାଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାସ କରିଦେଇଥିଲା । ଘଟଣା ସମୟରେ କାରର ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଶିଓପୁରର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଫେରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ।

ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ ୧:୦୦ ଟା ସମୟରେ ମୌଜପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପିଲର ନମ୍ବର ୧୧୫/୩୦୦ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କାରର ଡ୍ରାଇଭର ବିନୋଦ କୁମାର ମେହର କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବାହାରକୁ ଡେଇଁପଡ଼ି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ତଥାପି ତାଙ୍କ ଶରୀରର ପ୍ରାୟ ୮୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପିନାନର କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଲୱାରର ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା।

ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ଏକ NHAI ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଗଡ଼ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଷ୍ଟେସନ ହାଉସ୍ ଅଫିସର (SHO) ନେକିରାମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ପୋଲିସ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଡକାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଦୁଇଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସହାୟତାରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଡିଏସପି କୈଳାସ ଜିନ୍ଦଲ ଏବଂ ଏସପି ସୁଧୀର ଚୌଧୁରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।

