Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /ACF Soumyaranjan Death Case: ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ACF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା,ଜେଲ୍ ଗଲେ ପୂର୍ବତନ DFO ସଂଗ୍ରାମ

ACF Soumyaranjan Death Case: ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ACF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା,ଜେଲ୍ ଗଲେ ପୂର୍ବତନ DFO ସଂଗ୍ରାମ

ACF Soumyaranjan Death Case: ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ACF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ ଗଲେ ପୂର୍ବତନ DFO ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା। ଆଜି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 27, 2026, 11:14 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:14 PM IST
ACF Soumyaranjan Death Case: ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ACF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା,ଜେଲ୍ ଗଲେ ପୂର୍ବତନ DFO ସଂଗ୍ରାମ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ଆଜି ନିଳାଦ୍ରି ବିଜେ, ୨୦୨୬ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଜ୍ଞାନେଶ୍ବରୀଙ୍କ ରୌପ୍
top 10 news today1 hr ago
2
IndiGo3 hrs ago
3
Rain Alert3 hrs ago
4
CJP protest12:56 PM IST
5
Dana MaJHI12:24 PM IST