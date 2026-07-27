/ACF Soumyaranjan Death Case: ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ACF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା,ଜେଲ୍ ଗଲେ ପୂର୍ବତନ DFO ସଂଗ୍ରାମ

ACF Soumyaranjan Death Case: ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ACF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ ଗଲେ ପୂର୍ବତନ DFO ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା। ଆଜି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ଗିରଫ କରି ଜେଲ୍ ପଠାଗଲା।ଗିରଫ ପରଓ୍ବାନା ପରେ ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ,ଗତ ୨୦୨୧ ମସିହା ଜୁଲାଇ ୧୧ ତାରିଖରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ACF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ନିଜ ସରକାରୀ କ୍ବାଟର୍ସରୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ହସପିଟାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ, ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ଡିଏଫଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା ସହ ରୋଷେୟା ରୋଷେୟା ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭଙ୍କ ନାଁରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ମାମାଲା। ପରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା।