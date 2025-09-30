୨୮ତମ ଆଇଟିଟିଏଫ୍‌-ଏଟିଟିୟୁ ଏସୀୟ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ ଚାମ୍ପିଅନଶିପର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ହେଲେ ଅଚନ୍ତ ଶରତ କମଲ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଆଗାମୀ ଅକ୍ଟୋବର ୧୧ ତାରିଖରୁ ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୨୮ତମ ଏସୀୟ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ଭାରତର ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଚନ୍ତ ଶରତ କମଲଙ୍କୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି । ୨୨ଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏସୀୟ ଦଳକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମହାଦେଶୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଯାହା ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଲଣ୍ଡନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱ ଦଳଗତ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ପଥ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ବେଳେ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ଭାବେ ଶରତ କମଲଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ବେଶ୍ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ।
ଅଚନ୍ତଙ୍କର ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ କ୍ୟାରିଆର ବେଶ୍ ରୋମଞ୍ଚକର ଥିଲା । ସେ ବହୁ ଥର ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ଏବଂ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡା ପଦକ ବିଜେତା ହେବା ସହ ଭାରତର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଖେଳାଳୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡାରେ ଜଣେ ସମ୍ମାନିତ ଚେହେରା ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବା ସହ ଆଇଟିଟିଏଫର ଆଥଲେଟ୍ସ କମିଶନର ତଥାସହ- ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଆଥଲେଟ୍ସ କମିଶନର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଏବଂ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଏବଂ ୧୦ ଥର ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ସ୍ଥାନ ହାତେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି କ୍ୟାରିଅର ଭାରତୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ।
ଏହି ଭୂମିକାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଶରତ କମଲ କହିଛନ୍ତି: "ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏସୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ । ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଆଗ୍ରହର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯାହା ସମଗ୍ର ଏସିଆର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି: "ଆୟୋଜକ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନର ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି । ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ବାରା, ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଭାରତରେ ଟେବୁଲ ଟେନିସର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏହିଭଳି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କେବଳ ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଥାଏ।"
ଭାରତୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ପ୍ରତି ଶରତ କମଲଙ୍କ ଅବଦାନ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଓଡ଼ିଶା ଟେବୁଲ ଟେନିସ ସଂଘ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗୀତାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାରେ ଏବଂ ଅଧିକ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଏହି ଖେଳ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଦିଗରେ ଶରତ କମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏହି ଘୋଷଣାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଆୟୋଜକ ସଂଘ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି: "ଶରତ କମଲ ସମର୍ପଣ, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଉତ୍କର୍ଷତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ଭାବରେ ପାଇବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ମାନ୍ୟତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ।