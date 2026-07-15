Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଏସି କୋଚ୍ ରୁ କମ୍ବଳ, ତଉଲିଆ ଏବଂ ବେଡସିଟ୍ ଚୋରି କଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଳରେ ଚୋରି ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରେଳବାଇ ଏବେ ଏହି ଚୋରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 15, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 12:09 PM IST
ଏସି କୋଚ୍ ରୁ କମ୍ବଳ, ତଉଲିଆ ଏବଂ ବେଡସିଟ୍ ଚୋରି କଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଏସି କୋଚ୍ ରୁ କମ୍ବଳ, ତଉଲିଆ ଏବଂ ବେଡସିଟ୍ ଚୋରି କଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
Indian railways rules24 min ago
2
Job news1 hr ago
3
top 10 news today2 hrs ago
4
Shri Nanda Kishore Goenka3 hrs ago
5
FIFA 20262:24 AM IST