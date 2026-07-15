ଏସି କୋଚ୍ ରୁ କମ୍ବଳ, ତଉଲିଆ ଏବଂ ବେଡସିଟ୍ ଚୋରି କଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଏସି କୋଚ୍ ରୁ କମ୍ବଳ, ତଉଲିଆ ଏବଂ ବେଡ୍ସିଟ୍ ଚୋରି ହେବାର ଘଟଣା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରେଳବାଇ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସି କୋଚ୍ ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଥିବା କିମ୍ବା ଚୋରି କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇର ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି।
ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ରେଳବାଇର '୫୨ ସପ୍ତାହରେ ୫୨ ସଂସ୍କାର' ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ସେୟାର କରୁଥିଲେ। ସେ ଚୋରି ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଥିଲେ। ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଉଚ୍ଚ ରେଳ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏପରି ଚୋରି ରୋକିବା ପାଇଁ କେବେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ, ଅଧିକାରୀମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଦୁଇ ମାସର ସମୟସୀମା ମାଗିଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ।
ନିକଟରେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ, ରେଳ ବୋର୍ଡ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସମାଧାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାର ବେଡରୋଲ୍ (ଲିନେନ୍) ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ସର୍ବଶେଷ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ, ରେଳବାଇ ବେଡରୋଲ୍ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକରେ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଥିନ୍ RFID (ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍) ଚିପ୍ସ ଏମ୍ବେଡ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହା ବେଡସିଟ୍, ଟାୱେଲ୍ ଏବଂ କମ୍ବଳ ଭଳି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ଡିଜିଟାଲ୍ ମନିଟରିଂକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। କମ୍ବଳ ଏବଂ ଚାଦରରେ RFID ଚିପ୍ସ ଏମ୍ବେଡ୍ କରିବା ସହିତ, ଟ୍ରେନର ପ୍ରସ୍ଥାନ ଫାଟକରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ସେନ୍ସର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୨ (କୋଭିଡ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ)ରେ ଏସି କୋଚରେ ବେଡରୋଲ୍ ସେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ୨୦୨୬ ମଇ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସଂଖ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରାୟ ୧.୨୭ କୋଟି ବେଡରୋଲ୍ ଜିନିଷ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ୧୬ ଟି ରେଳ ଜୋନର ୫୪ ଟି ଡିଭିଜନରୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ (RTI) ଅଧୀନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟରୁ ଏହା ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ୨୦୨୨ ରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚୋରିରେ ୫୬ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବେଡରୋଲ୍ ସେବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଠିକାଦାରମାନେ ଏହି ଚୋରି ଯୋଗୁଁ ₹୧୦୪.୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି।
ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ରେଳବାଇ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ବିଚାର କରୁଛି। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରେଳବାଇ ସୁରକ୍ଷା ବଳ (RPF)କୁ ସିଧାସଳଖ ଏପରି ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ, ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା କଷ୍ଟକର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏପରି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଓହ୍ଲାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବେଡରୋଲ୍ ଫେରାଇବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ RPF ସେହି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଲଗେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅଧିକାର ପାଇପାରିବେ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଟ୍ରେନ୍ ଟାୱେଲ୍ କିମ୍ବା ବେଡସିଟ୍ ଚୋରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରେଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଜାମିନ ବିହୀନ ଅପରାଧ ବର୍ଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ୨୦୧୫ ମସିହାରେ, ରେଳ ବୋର୍ଡ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅବତରଣର ଅତି କମରେ ୩୦ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବେଡରୋଲ୍ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏପରି ଚୋରି ରୋକିବା ପାଇଁ, ରେଳ ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟୋଜିତ ବେଡରୋଲ୍ ପରିଚାରିକାମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ସତର୍କ ରହିବା, ଜିନିଷପତ୍ରର ଶୀଘ୍ର ସଂଗ୍ରହ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି।