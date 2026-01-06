ADAS in Ama Bus: ସିଟି ବସରେ ଲାଗିବ ଆଡାସ, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଉପରେ ନଜର

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଆମ ବସ୍ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। କେବଳ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ସଂସ୍ଥା କ୍ରୁଟ ନୁହେଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପରେ ଆଜି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ, ଏଣିକି ଆମ ବସରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଧାରିତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରୟୋଗ ହେବ। ବାସ୍ତବ ସମୟରେ ବସ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସତର୍କତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ 'ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍' (ଆଡାସ) ଏବଂ 'ଡ୍ରାଇଭର ଫଟିଗ୍ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍' ଲାଗୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କ୍ଲାନ୍ତି ଲାଗିଲେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ।
ଏହି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଦୈନିକ ଶତାଧିକ ଆଲକୋହଲ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।
ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ “ଆଗ ସୁରକ୍ଷା ” ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୁଝାମଣା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅବହେଳା କଲେ ତୁରନ୍ତ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବୈଠକରେ ବସ ଚଳାଚଳ ସ୍ଥିତି, କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜନ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟର ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ପ୍ରାଣହାନି, ଗୁରୁତର ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଯେଉଁଠାରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଦୋଷ ରହିଛି, ସେଠାରେ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର, ନିଲମ୍ବନ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସଂପୃକ୍ତ ଆରଟିଓ ମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ଭଳି କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଇଛି। ଅସୁରକ୍ଷିତ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ପ୍ରତି ସରକାର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଆପଣାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ, ଲେନ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଗତି ସୀମା କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା ସହ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ସୀମାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂତନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ କେବଳ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ରୁଟ୍ ପରିଚିତି ପରେ ହିଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଏଥିସହ ପ୍ରତିରକ୍ଷାମୂଳକ ଚାଳନା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ପରିଚାଳନା, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଏହି ବୈଠକରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୁଟ୍ (CRUT) ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ୱାଳ, ଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ସହଦେବ ସାମଧିଆ, ବିଭାଗୀୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ 'ଆମ ବସ' ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।