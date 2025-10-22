Berhampur Crime: ଭାରି ପଡ଼ିଲା ଏଇ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ...'ମୁଁ ବିଜେଡି ନେତା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା କ୍ୟାରିୟରକୁ ଖତମ୍ କରିଦେବି'

Berhampur Crime: ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ବଢ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହୁରି ୧୨ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏସପିଙ୍କ କହିବା କଥା ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ୫୦ ଲକ୍ଷର ଡିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାସହ ସୁପାରୀ କିଲରଙ୍କୁ ୧୦ ଲକ୍ଷର ଆଡଭାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା।
Berhampur Crime: ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଏବେ ସବୁ ଗୁମର ଖୋଲିଛି । ଏହି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମର୍ଡର ମାମଲାରେ ପୋଲିସ କବଜାରେ ମୁଖ୍ୟ ସାର୍ପ ସୁଟର ଚିଣ୍ଟୁ ହାବୁଡେ ପଡିଛି । ତଥାପି ଏବେ ବି ୩ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ସାର୍ପସୁଟର ଚିଣ୍ଟୁକୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା ପୋଲିସ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହୃତ ୨ଟି ବନ୍ଧୁକ ବି ଜବତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ବିଜେଡି ନେତା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ପୋଲିସ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଗଞ୍ଜାମ ବିଜେଡି ସଭାପତି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା । ପରେ ଜେରା କରିବା ପରେ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି।
ତେବେ ଏସପିଙ୍କ ପ୍ରେସମିଟ୍ ରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଅନେକ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରାଯାଇଛି । ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରାଜନୈତିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ...ଏହି ଆକ୍ରୋଶ ଗତ ୨୦୨୪ ମସିହାରୁ ଲାଗି ରହିଛି ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ବଢ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହୁରି ୧୨ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏସପିଙ୍କ କହିବା କଥା ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ୫୦ ଲକ୍ଷର ଡିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାସହ ସୁପାରୀ କିଲରଙ୍କୁ ୧୦ ଲକ୍ଷର ଆଡଭାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା।
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଓ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଖୁବ୍ ଦବଦବା ରହିଥିଲା। ତେବେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ପତିଆରା ଫିକା ପଡିବା ନେଇ ଉଭୟେ ଉଭୟେଙ୍କୁ ମନ ଭିତରେ ଆକ୍ରୋଶ ଭରି ଚାଲିଥିଲେ । ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କ୍ଷମତା ପ୍ରଭାବ ବଢିଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମଳୟ ବିଷୋୟୀ, ମଦନ ଦଳେଇ, ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ, ଏମାନଙ୍କର ଦବଦବା ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ କାଉନସିଲ ନିର୍ବାଚନରେ ପୀତବାସ ଓ ମଦନ ଦଳେଇ ଲଢିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜିତିଥିଲେ ପୀତବାସ...ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଭଲ ପଦବୀ ମିଳିନଥିଲା। ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସେ ବିଜେଡି ନେତା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଭାବୁଥିଲେ। ଆଉ ସେବେଠୁ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଖତମ କରିବାକୁ ରାଣ ଖାଇଥିଲେ। ଯାହାର ଆଭାଷ କାହା ଜରିଆରେ ପାଇପାରିଥିଲେ ବିକ୍ରମ।
ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମର୍ଡର ପ୍ଲାନିଂ। ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପୀତବାସଙ୍କୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବିଚାର କରି ୫୦ ଲକ୍ଷର ଡିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ ରୁ ୧୪ ମଧ୍ୟରେ ପୀତବାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥାନ୍ତା । ବିହାରର ଆସିଥିବା ସାର୍ପ ସୁଟର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ପୀତବାସ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ସେମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ପ୍ଲାନିଂରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା । ପୁଣିଥରେ ସୁପାରି କିଲରଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପୀତବାସଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ହିଁ ଭଡାରେ ରହିଥିଲେ ସୁଟର୍ । ଆଉ ଠିକ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୬ରେ ଏହି ପ୍ଲାନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରେକି ପରେ ପୀତବାସଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଅଟକାଇ ନମସ୍କାର କରିବା ପରେ ଅତି ପାଖରୁ ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ ସୁଟର୍ ।
