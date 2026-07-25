Add Zee Business As A Preferred Source
App

CM Mohan Majhi: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ କଲେ ଏମିତି କିଛି ପୋଷ୍ଟ...

CM Mohan Majhi: ପେପର ଲିକ୍ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶନିବାର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ "ଜନସେବା ପ୍ରତି ଅଟଳ ସମର୍ପଣ" ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 25, 2026, 11:30 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 11:30 PM IST
CM Mohan Majhi: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ କଲେ ଏମିତି କିଛି ପୋଷ୍ଟ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News:ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ଛକରେ ହାଇୱା ଧକ୍କାରେ ବାପା-ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା,ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ
Odisha news42 min ago
2
top 10 news today1 hr ago
3
Pralhad Joshi1 hr ago
4
Rain Alert3 hrs ago
5
Suna Besha 20263 hrs ago