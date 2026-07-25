CM Mohan Majhi: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ କଲେ ଏମିତି କିଛି ପୋଷ୍ଟ...

CM Mohan Majhi: ପେପର ଲିକ୍ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶନିବାର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ "ଜନସେବା ପ୍ରତି ଅଟଳ ସମର୍ପଣ" ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ "ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ସଂସ୍କାର" ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି। "କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଐତିହାସିକ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି (NEP 2020) ସମେତ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ସଂସ୍କାରର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଯାହା ସାରା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ସର୍ବୋପରି ଉଚ୍ଚ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ,ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ଗଭୀର ନୀତି ଏବଂ ଜନସେବା ପ୍ରତି ଅଟଳ ସମର୍ପଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ," ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
"ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ। ମହାପ୍ରଭୂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ," ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଶନିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାର ଅଖଣ୍ଡତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
As Union Minister of Education, Shri @dpradhanbjp led transformative reforms, including the historic National Education Policy (NEP 2020), laying a strong foundation for the future of millions of students across the nation. Prioritizing high moral values above all else, his… https://t.co/wTP17lVJ9X
— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) July 25, 2026
"ଚାରି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ମୁଁ ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଆସିଛି। ମୁଁ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏକ ଦୃଢ଼, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୂଳଦୁଆ ଗଠନ କରେ," ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜନ୍ତରମନ୍ତର ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରି - ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଏହାର ଶୋଷଣ କରିବାରୁ ରୋକିବା, ଜାତୀୟ ଏକତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, ଜଣେ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଇନଗତ ଜଟିଳତାରେ ଫସି ନ ରହିବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ସମୟ ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଗଠନରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା - ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିଛି," ସେ କହିଛନ୍ତି।
ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପେପର ଲିକ୍ ଏବଂ ଅନିୟମିତତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଇସ୍ତଫା ଦିଆଯାଇଛି।