Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Ips Officer Resignation: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାର କିଛି ଦିନ ପରେ, ଆଉ ଜଣେ ଯୁବ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଛାଡିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୫ ବ୍ୟାଚର ୩୩ ବର୍ଷୀୟ ଆଇପିଏସ୍ ( IPS probationer) ପ୍ରୋବେସନର ସି.ଏ ରାମଦାସ (IPS officer C A Ramdas)ଓଡ଼ିଶା ସରକ

Ips Officer Resignation: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାର କିଛି ଦିନ ପରେ, ଆଉ ଜଣେ ଯୁବ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଛାଡିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୫ ବ୍ୟାଚର ୩୩ ବର୍ଷୀୟ ଆଇପିଏସ୍ ( IPS probationer) ପ୍ରୋବେସନର ସି.ଏ ରାମଦାସ (IPS officer C A Ramdas)ଓଡ଼ିଶା ସରକ

Ips Officer Resignation: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାର କିଛି ଦିନ ପରେ, ଆଉ ଜଣେ ଯୁବ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଛାଡିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 11, 2026, 10:09 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:09 AM IST
Ips Officer Resignation: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାର କିଛି ଦିନ ପରେ, ଆଉ ଜଣେ ଯୁବ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଛାଡିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୫ ବ୍ୟାଚର ୩୩ ବର୍ଷୀୟ ଆଇପିଏସ୍ ( IPS probationer) ପ୍ରୋବେସନର ସି.ଏ ରାମଦାସ (IPS officer C A Ramdas)ଓଡ଼ିଶା ସରକ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍
petrol diesel price today1 hr ago
2
Vande Mataram1 hr ago
3
top 10 news today2 hrs ago
4
top 10 news todayJul 10
5
weather updateJul 10