/Ips Officer Resignation: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାର କିଛି ଦିନ ପରେ, ଆଉ ଜଣେ ଯୁବ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଛାଡିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୫ ବ୍ୟାଚର ୩୩ ବର୍ଷୀୟ ଆଇପିଏସ୍ ( IPS probationer) ପ୍ରୋବେସନର ସି.ଏ ରାମଦାସ (IPS officer C A Ramdas)ଓଡ଼ିଶା ସରକ

Ips Officer Resignation: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାର କିଛି ଦିନ ପରେ, ଆଉ ଜଣେ ଯୁବ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଛାଡିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୫ ବ୍ୟାଚର ୩୩ ବର୍ଷୀୟ ଆଇପିଏସ୍ ( IPS probationer) ପ୍ରୋବେସନର ସି.ଏ ରାମଦାସ (IPS officer C A Ramdas)ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଗତବର୍ଷ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଧିକାରୀ ମୂଳତଃ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାମଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଜାତୀୟ ପୋଲିସ ଏକାଡେମୀ (SVPNPA) ରେ ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲିମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେବା କରିନାହାଁନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।