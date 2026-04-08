PNG Price Hike: ସିଲିଣ୍ଡର ପରେ ଏବେ ପାଇପ ଲାଇନ ଗ୍ୟାସ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା, ବଢିଲା ଏତିକି ଟଙ୍କା

PNG Price Hike: ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ତିନି ମାସ ସମୟ ଦିଆଯିବ। ଏପରି ନ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏଲପିଜି ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପିଏନଜି ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି।
PNG Price Hike: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବ ଜାରି ରହିଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, LPG ବୁକିଂ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ସମୟ ୪୦ ରୁ ୪୫ ଦିନ ଯାଏଁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ, ପାଇପ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣକାରୀ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (IGL) PNG ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। PNG ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତି SCM ପାଇଁ ୪୯.୫୯ ପଇସା ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର PNG ବିଲ୍ ଅଧିକ ହେବ।
PNG ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି?
IGL PNG ର ମୂଲ୍ୟ ୧.୭୦ ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ PNG ର ମୂଲ୍ୟ SCM ପାଇଁ ୪୭.୮୯ ପଇସା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ SCM ପାଇଁ ୪୯ ଟଙ୍କା ୫୯ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି, ନୋଏଡା, ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡା ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦରେ, PNG ର ମୂଲ୍ୟ ୪୭.୨୬ ରୁ ୪୯.୪୬ ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏକ ପରିବାର ହାରାହାରି ୧୫ ରୁ ୨୦ SCM ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାସିକ ବିଲ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୫ ରୁ ୩୫ଟଙ୍କା ।
SCM କ'ଣ?
ଯେପରି LPG ଗ୍ୟାସକୁ କିଲୋରେ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲକୁ ଲିଟରରେ ମପାଯାଏ, PNGକୁ SCMରେ ମପାଯାଏ। SCM ମାନକ ଘନ ମିଟରକୁ ବୁଝାଏ। PNG ବିଲ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପରି ସମାନ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ବିଲ୍ ଜଳିଥିବା SCM ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ।
୨୭ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର PNG ଆପଣଙ୍କୁ ୪୯.୫୯ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ଦିଲ୍ଲୀ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ୨୭.୨୯ ପଇସା ମୂଲ୍ୟର। ଯୋଗାଣ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ଖର୍ଚ୍ଚ ୧୩.୬୦ ପଇସା ଅଟେ। କମ୍ପାନୀ ୬.୩୪ ର ମାର୍ଜିନ୍ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ୨.୩୬ ଭାଟ୍ କାଟିଥାଏ। ତେଣୁ, ୨୭ ମୂଲ୍ୟର ଗ୍ୟାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ୪୯.୫୯ ପଇସା ହୋଇଯାଏ।
PNG ସଂଯୋଗ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ
PNG ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ସରକାର PNG ସଂଯୋଗ ନେଟୱାର୍କକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ, ସରକାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ, ଯାହା PNG ନେଟୱାର୍କ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ PNG ସଂଯୋଗ ପାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ତିନି ମାସ ସମୟ ଦିଆଯିବ। ଏପରି ନ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏଲପିଜି ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପିଏନଜି ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି।
