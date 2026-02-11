Top 10 News Today: ବନ୍ଦେ ମାତରମ’କୁ ନେଇ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି,ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କିରାଣିଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ବନ୍ଦେ ମାତରମ’କୁ ନେଇ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି,ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କିରାଣିଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Trending Photos
1-Bharat Bandh:ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୋଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ ଓ ଧର୍ମଘଟ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ। ଦେଶର ୧୦ ଟ୍ରେନ ୟୁନିଅନ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି।
2-PUCC:PUCC ଫାଇନ୍ କମାଇବା ନେଇ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ PUCC ଫାଇନ୍ କମାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା। ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍କୁ କମ୍ କରିବାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି।
3-Vande Mataram National Song:ବନ୍ଦେ ମାତରମ’କୁ ନେଇ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲରେ ଜାତୀୟ ଗୀତ ବାଜିବ। ଏକ ନୋଟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସିନେମା ଘରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ ନାହିଁ।
4-Flight Fare Hike:ଭାରତ ପାକ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ ଦର ବଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ-କଲୋମ୍ବୋ ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ଭଡ଼ା ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବଢିଛି। ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବା ନିଷ୍ପତିର କିଛି ମିନିଟ ପରେ ଦର ବଢିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
5-Pitabas Panda Case:ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା। ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ୍। ଜଣେ ଜାମିନଦାରଙ୍କ ସହ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୁକୁଳିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବାଇକକୁ ଚୋରି କରି ବିକିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ୍ ।
6-Satya brata Murder Case: ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୀଳାଦ୍ରିବିହାର ସତ୍ୟବ୍ରତ ହତ୍ୟା ଉପରୁ ଉଠିଲା ପର୍ଦ୍ଦା । ଏନେଇ ଏସିପି ସୋନାଲ ସିଂ ପରମାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦିନେଶ ଏକମାତ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
7-Odisha Vigilance: ପୁଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କିରାଣିଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ ହୋଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କିରାଣି ହେଉଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ ବେହେରା। ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସୁସୁଡ଼ା ବାସଭବନ ସମେତ ୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ର ଚଢାଉ ହୋଇଛି। ତେବେ, ଏହି ଚଢାଉରେ ୫ ଜଣ ଡିଏସ୍-ଏଏସି, ୮ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୧୪ ଜଣ ଏଏସ୍ଆଇ ସାମିଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଅନୁଗୁଳ,ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ।
8-Banakalagi Niti: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି ହେବ। ଏନେଇ ପ୍ରାୟ ୪ ଘଣ୍ଟା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ରାତି ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଦ୍ବିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ଶେଷ ପରେ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ।
9-Abhishek Sharma Hospitalised: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଧ୍ୟରେ,ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ରୁ ଶିବିରରୁ ଏକ ବିବ୍ରତକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଟିମ୍-ଇଣ୍ଡିଆର ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପେଟ ସଂକ୍ରମଣରେ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଭଜରଭେସନ୍ ରେ ରଖାଯାଇଛି।
10-T20 World Cup: T-20 ବିଶ୍ବକପ୍ରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ୨ଟି ସୁପର ଓଭର ମୁକାବିଲାରେ ସୁପର ଜିତ୍ ହାସଲ କଲା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା।ଲଢ଼ୁଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଶେଷରେ ହାର ମାନିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଉଭୟ ଦଳ ୧୮୭ ରନ୍ କରିବାରୁ ଖେଳାଗଲା ସୁପର ଓଭର।