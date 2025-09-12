Ahmednagar Railway Station: ବଦଳିଲା ଏହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନାମ, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି

Ahmednagar Railway Station: ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି।
Indian Railway: ଭାରତର ଆଉ ଏକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅହମଦନଗର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅହଲ୍ୟାନଗର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଅହମଦନଗର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅହଲ୍ୟାନଗର ଜିଲ୍ଲା କରିଥିଲେ।
ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ପାୱାର
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇଥିବା ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନଭିସ୍ ଏବଂ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରୟାସର ଅଂଶ ଥିଲେ।
ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଅଜିତ ପାୱାର
ଗତ ମାସରେ ପାୱାର ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ସହରର ନୂତନ ନାମ ସହିତ ଷ୍ଟେସନର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ପାୱାର କହିଛନ୍ତି, 'ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ଏବେ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଆମେ ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକ ଅହଲ୍ୟାଦେବୀ ହୋଲକରଙ୍କ ୩୦୦ ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଥିବାରୁ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି।'
ଔରଙ୍ଗାବାଦ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନାମ ମଧ୍ୟ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଶହରର ନାମ ଅହଲ୍ୟାନଗର ରଖିବା ପରେ ଅନେକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ନାଗରିକ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନାମ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ। ପାୱାର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଔରଙ୍ଗାବାଦ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀନଗର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଭାବରେ ନାମିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି।