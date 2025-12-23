Advertisement
AI Camera on Rail: ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଜାଣିବାକୁ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା: ଅଧକିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ରେଳ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଦେବ ସୂଚନା

ରେଳ ଧାରଣା ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ହାତୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଗୁଆ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଆକୋଷ୍ଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (ଡିଏଏସ) ବ୍ୟବହାର କରି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (ଏଆଇ) ସକ୍ଷମ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରଣାଳୀ (ଆଇଡିଏସ) ନିୟୋଜିତ କରିଛି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ। ଏହି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ରେଳରେ ଏଆଇ ଆଧାରିତ କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ରେଳବାଇ କାର

Dec 23, 2025, 10:10 PM IST
  • ହାତୀଙ୍କ ସହ ଟ୍ରେନ୍‌ ଧକ୍କାକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତ ରେଳବାଇର ୧୪୧ ଆରକେଏମ ସେକ୍ସନରେ ଏଆଇ ପରିଚାଳିତ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରଣାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଆଧାର କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୯୮୧ ଆରକେଏମ ସେକ୍ସନରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଅଧିକ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ମୋଟ୍‌ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ୧୧୨୨ ଆରକେଏମକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରେଳ ଧାରଣା ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ହାତୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଗୁଆ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଆକୋଷ୍ଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (ଡିଏଏସ) ବ୍ୟବହାର କରି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (ଏଆଇ) ସକ୍ଷମ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରଣାଳୀ (ଆଇଡିଏସ) ନିୟୋଜିତ କରିଛି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ। ଏହି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ରେଳରେ ଏଆଇ ଆଧାରିତ କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ରେଳବାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରଣ କରୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧା କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ରେଳ ପାଇଲଟମାନେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଜାଣିପାରିବେ। ଫଳରେ ରେଳର ଗତିକୁ ହ୍ରାସ କରି ବା ସେମାନେ ରେଳଧାରଣାରୁ ହଟିଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ରେଳ ବିଭାଗ ଆଶା ରଖିଛି।

ହାତୀଙ୍କ ସହ ଟ୍ରେନ୍‌ ଧକ୍କାକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତ ରେଳବାଇର ୧୪୧ ଆରକେଏମ ସେକ୍ସନରେ ଏଆଇ ପରିଚାଳିତ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରଣାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଆଧାର କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୯୮୧ ଆରକେଏମ ସେକ୍ସନରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଅଧିକ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ମୋଟ୍‌ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ୧୧୨୨ ଆରକେଏମକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ରେଳପଥ ନିକଟରେ ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ବିଷୟରେ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍, ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷକୁ ଠିକଣା ସମୟରେ ସତର୍କ କରାଇଦେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୟୋଚିତ ପ୍ରତିରୋଧକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ୫୦୦ ମିଟର ପୂର୍ବରୁ ଲୋକୋ ପାଇଲଟମାନଙ୍କୁ ଏଆଇ ଆଧାରିତ କ୍ୟାମେରା ସତର୍କ କରାଇଦେବ।

ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଧାରିତ ସମାଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ରେଳ ଧାରଣାରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ବିଶେଷକରି ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରିଆସୁଛି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଆକୋଷ୍ଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (ଡିଏଏସ) ବ୍ୟବହାର କରି ଏଆଇ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରଣାଳୀର ନିୟୋଜନ ଏବଂ ବିସ୍ତାର ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳନା ଲାଗି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ବୋଲି ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

